Më shumë fëmijë po preken nga gurët në veshka! Ekspertët tregojnë ku qëndron problemi

Rastet e gurëve në veshka janë në rritje te fëmijët, dhe disa profesionistë të shëndetit fajësojnë një faktor të njohur: ushqimet ultra të përpunuara. Ndërkohë, ekspertë të tjerë sugjerojnë se rritja e këtyre rasteve mund të lidhet me faktorë gjenetikë, ushqyerje të dobët dhe mungesë të konsumit të mjaftueshëm të ujit.

Një studim i vitit 2016, i botuar në Clinical Journal of the American Society of Nephrology, analizoi incidencën e gurëve në veshka te adoleshentët me moshë 15-19 vjeçare në Karolinën e Jugut gjatë periudhës 1997-2012. Studiuesit gjetën një rritje të theksuar prej 28% te vajzat dhe 23% te djemtë gjatë një periudhe pesëvjeçare.

Një pjesë e kërkimeve sugjerojnë se predispozita gjenetike mund të luajë një rol të rëndësishëm, por shumica e ekspertëve theksojnë se kjo rritje ka shumë të ngjarë të jetë e lidhur me zakonet ushqimore dhe stilin e jetesës. “Sot ka shumë kripë të shtuar në dietën amerikane, dhe kur veshka ekskreton natriumin, ajo tërheq kalcium me vete, duke rritur rrezikun e formimit të gurëve në veshka,” ka shpjeguar John S. Wiener, urolog pediatrik në Duke Health.