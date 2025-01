Flick: Jam i kënaqur me vendin e dytë, ja favoriti kryesor i Champions League

Barcelona e përmbylli fazën e grupit të Ligës së Kampionëve me një barazim në shtëpi ndaj Atalantës (2-2). Rezultat që e la Barçën në vendin e dytë pas Liverpool-it, i pari i renditur në këtë fazë të formatit të ri të garës. Hansi Flick e vlerësoi pozitivisht performancën e lojtarëve të tij dhe këtë vend të dytë:

"Kemi luajtur ndaj një ekipi të madh, me një filozofi të shkëlqyer, bëmë mirë në pjesën e dytë. Atalanta luajti shumë mirë. Gasperini po bën një punë fantastike. Jam i kënaqur me performancën tonë, përfunduam të dytët, çka është një sukses i madh për ekipin, klubin dhe tifozët". Megjithëse ishte i kënaqur, trajneri pohoi gjithashtu se lojtarët duhet t’i "përmirësojnë disa aspekte mbrojtëse."

Barça kalon direkt në 1/8 finale të Ligës së Kampionëve dhe tashmë e di mundësitë e kundërshtarëve të mundshëm: PSG, Monaco, Brest ose Benfica, që do të takohen paraprakisht në “play off”. Flick nënvizoi për këtë: "Gjithmonë është mirë të mendojmë për ndeshjen e ardhshme. Të premten do të shohim çfarë do të ndodhë në short. Tani shohim se ka skuadra të mëdha, që nuk janë renditur në tetë të parët, kështu që faza tjetër do të jetë e vështirë, por ne do të punojmë dhe do të jemi të përgatitur".

Trajneri gjerman deshi të spikaste performancën e futbollistëve të tij gjatë këtyre tetë ndeshjeve të para: "Shumë mendonin se ekipe të tjera do të ishin në këtë pozicion, të dytët, por nuk ka ndodhur kështu. Në ‘play off’ do të shohim ndeshje të mëdha dhe ne mund t’i shijojmë ato nga divani. Tani kemi dy javë për të pushuar dhe përgatitur në Champions".

Ekipi i Barcelonës është “goleadori” më i madh europian me 28 gola, çka e bën Flick optimist, duke vlerësuar edhe mundësinë për ta fituar Ligën e Kampionëve: "Është shumë e vështirë ta fitosh këtë trofe, por do të punojmë dhe garojmë fort. Ka ekipe si Liverpool, që po bëjnë shumë mirë, por gjithçka është e mundur. Do të japim gjithçka".

Trajneri gjerman ishte emocionuar me formatin e ri të garës: "Mendoj se është emocionues. Nuk e di askush se çfarë do të ndodhë. Sot tifozët mund të shijojnë shumë ndeshje, më pëlqen shumë kjo ofertë e re, me kaq shumë ndeshje dhe rezultate të papritura".

Përballë Atalantës, gjermani e filloi me Eric dhe Araujo në qendër të mbrojtjes. Dy futbollistë që, sipas tij, "kanë luajtur në nivel të shkëlqyer, ashtu si gjithë ekipi. Ka qenë një provë e vështirë për të gjithë. Do të kisha dashur të fitoja, por mendoj se kemi treguar potencialin tonë".