Urdhëri i Trump/ Departamenti amerikan i Shtetit ngrin fondet edhe për Kosovën

Edhe Kosova nuk ka shpëtuar nga pasojat e urdhrit ekzekutiv të presidentit amerikan, Donald Trump, për ngrirjen e financimeve për pothuajse të gjitha programet e ndihmës së huaj, deri në përfundimin e një rishikimi të plotë të efikasitetit dhe përputhshmërisë së këtyre programeve me politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Ambasada e SHBA-së në Prishtinë ka konfirmuar se është në dijeni të vendimit të Departamentit amerikan të Shtetit lidhur me ekzekutimin e urdhrit të ri për ndihmën e huaj, i cili prek edhe financimet dhe mbështetjen për vendet e Ballkanit Perëndimor.

Kjo është rezultat i një politike më të gjerë të SHBA-së për të riorganizuar asistencën e saj ndërkombëtare në përputhje me prioritetet e saj strategjike.

Në këtë kontekst, vazhdimi i mbështetjes për vendet e rajonit do të kushtëzohet nga angazhimi i qeverive për reforma demokratike, luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e institucioneve.

“SHBA mbetet e përkushtuar për të mbështetur vendet e Ballkanit në rrugën e tyre drejt zhvillimit dhe stabilitetit, por gjithashtu presim angazhim të qartë për vlerat demokratike dhe sundimin e ligjit”, thuhet në një deklaratë të zyrtarëve amerikanë.

Qeveria e Kosovës, ashtu sikurse edhe ajo e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, tashmë pritet të shqyrtojë ndikimin e këtij vendimi në programet e tyre të financimit dhe bashkëpunimit me SHBA-në.

Ky proces mund të sjellë ndryshime në fondet ekzistuese të ndihmës, duke ndikuar drejtpërdrejt në sektorë të ndryshëm, ndërkohë që mund të hapë rrugë për projekte të reja që përputhen me qëllimet e politikës së jashtme të presidentit Trump.

Liderët e Ballkanit Perëndimor pritet të angazhohen në konsultime me përfaqësuesit amerikanë për të kuptuar ndikimin e këtij vendimi dhe për të siguruar vazhdimësinë e mbështetjes për programet kyçe zhvillimore, ndërsa mbetet për t’u parë se cilët sektorë do të dëmtohen apo do të përfitojnë nga ristrukturimi i ndihmës amerikane.

Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) ka qenë një prej partnerëve kryesorë në zhvillimin e Kosovës, duke investuar më shumë se 1 miliard dollarë në mbështetje të reformave politike, zhvillimin ekonomik, dhe fuqizimin e institucioneve shtetërore.