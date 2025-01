Lëvizjet drejt Malit të Zi, nga 1 shkurti shqiptarët mund të pajisen me “Karton Jeshil” 1-vjeçar me çmim të reduktuar. Sa kushton dhe ku blihet

Duke filluar nga data 1 Shkurt 2025, qytetarët shqiptarë do të kenë mundësinë të lëvizin drejt Malit të Zi me policën e sigurimit “Kartoni Jeshil” për autoveturat me prim të reduktuar 50 euro, me afat 1 vjeçar. Deri sot per te hyre ne Malin e Zi vlente siguracioni i prere ne kufi, tek pala malazeze, per 15 euro, e vlefshme 15 dite, ose 40 euro minimumi, e vlefshme dhe ajo per 15 dite, qe mund te pritej kudo ne Shqiperi.

Në përputhje me rekomandimet e Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Europës Qendrore (CEFTA), për marrjen e masave të ndërmjetme me qëllim lehtësimin e lëvizjes së lirë të mjeteve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ndërmori një proces konsultimi dhe koordinimi me Byronë Shqiptare të Sigurimit (BSHS) për marrjen e këtij vendimi.

Bazuar në vendimin e BSHS, qytetarët shqiptarë mund të pajisen me policën e sigurimit “Karton Jeshil” me vlefshmëri 12-mujore nga data e lëshimit, e cila mbulon ekskluzivisht territorin e Malit të Zi.

Polica e sigurimit mund të blihet në pikat e kalimit kufitar të Muriqanit, Hanit të Hotit, Grabomit dhe Vermosh.

Edona Bilali, deputete e Kuvendit, qarku Shkodër dhe ish Ministre Shteti për Sipërmarrjen tha "Ma në fund zgjidhëm kartonin jeshil me Malin e Zi. Një shqetesim i shkodranëve dhe një angazhim publik i marrë nga unë prej gati dy vitesh gjeti më në fund zgjidhje.

Kush përfiton kjo? – Çdokush bën rrugën për arsye pune e lidhjesh sociale. Kush ishte zgjidhja finale? – Pas disa përpjekjesh edhe me institucionet homologe të Malit të Zi zgjidhja është një policë e dizenjuar enkas mes Shqipërisë e Malit të Zi, me çmim të reduktuar."

Kartoni Jeshil është një dokument sigurimi ndërkombëtar, që mbulon përgjegjësitë e drejtuesve të mjeteve me targa shqiptare në rast aksidenti gjatë qarkullimit jashtë territorit të vendit. Kjo masë lehtësuese pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në intensifikimin e shkëmbimeve ekonomike ndërkufitare me Malin të Zi.