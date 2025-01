Ancelotti: 200 milionë euro në sezon për Vinicius? E kuptoj gjithçka, por besoj se do të zgjedhë lavdinë

Në prag të ndeshjes kundër Brest, Carlo Ancelotti theksoi se Real Madridi është i fokusuar vetëm te synimi kryesor: të fitojë dhe të arrijë një renditje sa më të lartë të mundshme në Ligën e Kampionëve. "Do të përqendrohemi vetëm te ndeshja jonë, me objektivin për ta fituar dhe për të përfunduar sa më lart në tabelë. Pastaj, do të shohim çfarë do të ndodhë në short", – deklaroi trajneri italian në konferencën për shtyp.

Ancelotti vlerësoi performancën e Brest, i cili ka treguar nivel të lartë si në kampionat, ashtu edhe në Ligën e Kampionëve: "Është një skuadër që shfrytëzon cilësitë e lojtarëve të saj. Kanë një sulmues shumë të fortë në lojën ajrore dhe krahë të shpejtë, mund të jenë të rrezikshëm në kundërsulm. Nuk është rastësi që ata kanë grumbulluar 13 pikë në këtë fazë, i respektojmë shumë".

Një nga temat kryesore në konferencë ishte e ardhmja e Vinicius Jr., i cili është përfolur se ka marrë një ofertë rekord nga Arabia Saudite, ku thuhet se mund t’i ofrohen 200 milionë euro në sezon. Ancelotti u tregua i kuptueshëm ndaj dilemave të mundshme të lojtarit, por u shpreh i bindur për zgjedhjen e tij:

"E kuptoj gjithçka. Në futboll kuptoj gjithçka. Këto janë vendime personale, por e kam thënë edhe më parë: e shoh të lumtur, me dëshirën për të qëndruar këtu dhe për të fituar tituj me Real Madridin. Besoj se do të zgjedhë lavdinë".

Me këto fjalë, Ancelotti dërgoi një mesazh qetësues dhe optimist, duke nënvizuar rëndësinë e atmosferës te Real Madridi dhe dëshirën e Vinicius për të vazhduar të shkruajë historinë e tij me klubin e bardhë.