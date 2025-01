Low qenka penduar: Pas Kupës së Botës 2018, largimi nga Gjermania do të ishte gjëja e duhur

Joachim Low, ish-trajneri i kombëtares gjermane, ka dhënë një intervistë të gjatë për “Kicker”, ku ka prekur tema si roli i Mesut Ozil gjatë epokës së tij, pendesat pas Botërorit 2018 dhe përpjekjet për të bindur talente si Jamal Musiala të zgjidhnin Gjermaninë.

Rreth Mesut Ozil dhe pasojave të vitit 2018: "Gjatë kohës sime si trajner, Ozil u shpall pesë herë lojtari i vitit për kombëtaren. Ishte një dhuratë e jashtëzakonshme për ne. E kam dënuar gjithmonë atë që ndodhi pas vitit 2018, kur Mesut e la kombëtaren, e cila ishte si familja e tij për vite, pa një lamtumirë të duhur.

U ndie i ofenduar, mbi të dhe Ilkay Gundogan shpërtheu një stuhi. Megjithatë, do të doja që të gjithë të kishim një fund tjetër. E kam ndjerë keqardhjen për këtë, por një vit më vonë kemi folur. Gjithsesi, mbetet për të ardhur keq. Mesut është një kampion bote, pjesë e një brezi të artë dhe lojtar i jashtëzakonshëm pas vitit 2006".

A është penduar që nuk e le Gjermaninë pas Botërorit 2018: “Eliminimi në fazën e grupeve në Rusi ishte një goditje e rëndë, por unë dhe Oliver Bierhoff donim ta shndërronim këtë turp në diçka pozitive. Pas Botërorit 2018, të bëja një hap prapa do të kishte qenë gjëja e duhur.

Dy ose tri vite më vonë kuptova se ajo do të kishte qenë koha e duhur për t’u larguar. Një përvojë kaq negative nuk ishte e mirë për mua. Duhej t’ia kisha lënë vendin dikujt tjetër, që të vinte me ide të reja dhe të priste lidhjet me gjeneratën e artë".

Ish-trajneri i kombëtares gjermane zbulon si e bindi Musiala të pranonte Gjermaninë: "U takuam në Mynih. Kishim folur disa herë më pare. Përpara Europianit 2021, unë dhe Oliver Bierhoff i bëmë një vizitë. Për herë të parë në karrierën time si trajner, i premtova një lojtari që në fillim se do të ishte pjesë e ekipit për Europianin.

Në atë kohë, Musiala ishte një lojtar rezervë te Bayerni, por ne e kishim parë tashmë talentin e tij. E dinim se mund të ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm për kombëtaren tonë. Duhej ta bënim për vete. Musiala ishte pak i ndarë, sepse kishte miq edhe në Angli, si Bellingham. I thamë që duhej të zgjidhte me zemër dhe i premtuam se do të ishte në Europian".