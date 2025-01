Horoskopi ditor nga Suzan Miler, e martë 28 Janar 2025

Zona Ditore e Astrologjisë/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e martë 28 janar 2025.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Një bisedë domethënëse me një mik mund të zbulojë të vërteta sfiduese që thellojnë ose vënë në provë lidhjen tuaj, për shkak të ndikimit të tanishëm mes Mërkurit dhe Plutonit në shtëpinë tuaj të lidhjeve. Ndërsa sinqeriteti nxit rritjen, mënyra se si shpreheni ka rëndësi—fjalët mund t’ju afrojnë ose t’ju largojnë, prandaj trajtoni temat delikate me dhembshuri, edhe nëse shkëmbimi ndihet i pakëndshëm. Shmangni nxitimin për të nxjerrë përfundime nëse zbuloni diçka që ngre pyetje mbi marrëdhënien tuaj, dhe sigurohuni të mblidhni informacion të plotë para se të merrni vendime të qëndrueshme.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Ju po afroheni drejt një momenti të rëndësishëm në karrierën tuaj, prandaj sigurohuni që të keni të gjithë informacionin e nevojshëm për të vepruar me besim. Një bisedë e sinqertë me eprorët tuaj mund të jetë shumë e dobishme para se të hidhni hapin tjetër. Me Mërkurin dhe Plutonin në majë të hartës suaj, një fillim i ri është në horizont, por është thelbësore të kuptoni çfarë ju pret dhe të dëgjoni intuitën tuaj. Nëse tashmë e dini çfarë dëshironi të bëni, mbylleni këtë kapitull dhe përgatituni të përqafoni rrugën tuaj të re dhe emocionuese.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Një çështje e rëndësishme mund të zgjidhet tani, e cila përfshin emigrimin, dokumentet ligjore, pranimin në kolegj ose çështjet ndërkombëtare. Me Mërkurin, sunduesin tuaj, që takon Plutonin transformues në shtëpinë tuaj të udhëtimeve të largëta, mund të merrni një përgjigje shumë të pritur që vendos bazat për një kapitull të fuqishëm të ri në jetën tuaj. Përndryshe, mund të merrni një vendim të rëndësishëm për një zhvendosje ose mundësi jashtë vendit që ndikon thellësisht tek ju dhe familja juaj. Ky do të shënojë fillimin e një udhëtimi emocionues, por edhe intensiv, të mbushur me rritje dhe përvoja transformuese.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Mund të befasoheni nga ndryshimet në pagën e partnerit tuaj që ndikojnë në të ardhurat tuaja totale. Takimi i Mërkurit dhe Plutonit në shtëpinë tuaj të burimeve të përbashkëta sugjeron ose një rritje, ose një ulje page, dhe rezultatet mund të jenë me ndikim të gjerë. Përndryshe, nëse të ardhurat tuaja janë subjekt i luhatjeve, kompania juaj mund të shpallë një strukturë të re pagese për shpërblimet dhe komisionet, gjë që mund t’ju çojë të rishikoni investimet dhe shpenzimet tuaja. Së fundmi, mund të merrni një dhuratë bujare ose një shumë të madhe parash që do t’ju ndriçojë ditën.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Një bisedë e sinqertë me partnerin tuaj mund të ndryshojë rrjedhën e marrëdhënies suaj në mënyrë pozitive. Me Mërkurin dhe Plutonin që bashkohen në shtëpinë tuaj të partneritetit, mund të hapni tema të rëndësishme që sjellin qartësi për të ardhmen tuaj së bashku. Kjo mund të përmirësojë komunikimin dhe të forcojë besimin midis jush, ose mund t’ju bëjë të kuptoni se është koha për të kërkuar diçka më përmbushëse. Yjet sugjerojnë një moment vendimtar—përqafojeni këtë mundësi për të ndjekur të vërtetën dhe për t’u drejtuar drejt lidhjes që është më e përshtatshme për ju.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Planet apo synimet e Vitit të Ri mund të presin ende për t’u vënë në veprim, dhe tani është momenti ideal për t’i nisur. Mërkuri dhe Plutoni janë të përqendruar në shtëpinë tuaj të rutinave, duke ju frymëzuar për të bërë ndryshime të qëndrueshme që përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien tuaj. Qoftë një orar më i mirë gjumi, ushtrime të rregullta apo reduktimi i orëve të punës, edhe hapat më të vegjël mund të bëjnë një ndryshim të madh. Konsideroni fillimin e një zakoni të ri të dobishëm, si përmirësimi i posturës ose marrja e kohës për relaksim—vendoseni veten në rrugën e suksesit dhe mirëqenies.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Mund të takoni dikë që ju magjeps dhe ju bën të ndiheni të veçantë. Kjo mund të jetë një njohje e re ose dikush nga e kaluara juaj, dhe ndërsa kjo tërheqje mund të duket e parezistueshme, merrni kohë për të reflektuar se sa mirë e njihni këtë person përpara se të hapeni plotësisht. Nëse jeni prind i adoleshentëve ose të rinjve, yjet ju inkurajojnë të zhvilloni një bisedë të sinqertë për rrugën e tyre dhe mirëqenien. Shfrytëzojeni këtë ditë për të forcuar lidhjet e rëndësishme, qofshin ato romantike apo familjare.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Një ngjarje e përqendruar te familja, me potencial transformues, po ju pret. Me Mërkurin që bashkon forcat me sunduesin tuaj, Plutonin, në sektorin tuaj të shtëpisë, bisedat në tryezën e darkës mund të jenë domethënëse dhe zbuluese. Të vërteta të fshehura ose sekrete të së kaluarës mund të dalin në dritë, duke sjellë një kuptim të ri të dinamikës familjare dhe duke ju ofruar një rrugë drejt shërimit. Edhe pse ky proces mund të jetë i pakëndshëm, ai premton rinovim dhe një autenticitet më të thellë, duke hapur një kapitull të ri të bazuar në sinqeritet dhe rritje.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Një kapitull i ri që përfshin marrëdhëniet me të afërmit ose kontratat po fillon. Me Mërkurin dhe Plutonin krah për krah në shtëpinë tuaj të mendjes dhe intelektit, tregoni kujdes për gjithçka që firmosni ose me të cilën bini dakord, pasi mund të ketë detaje të fshehura. Nëse diçka ju duket paksa e paqartë, mos hezitoni të bëni pyetje për të kërkuar sqarime. Kur flisni me të tjerët, zgjidhni fjalët me kujdes, sepse ato mund të kenë një ndikim të fuqishëm. Nëse qëndroni të vëmendshëm ndaj sinjaleve që zbulojnë të vërteta më të thella, mund të arrini rezultate të frytshme tani.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Tani mund të përqendroheni në forcimin e fuqisë suaj financiare pas një periudhe të gjatë transformimi që me shumë gjasa ka ndryshuar identitetin tuaj. Me Plutonin në shtëpinë tuaj të të ardhurave të fituara, mund të jeni duke rishikuar marrëdhënien tuaj me paratë dhe vlerat, duke vendosur bazat për fuqizimin tuaj të qëndrueshëm. Ndërsa Mërkuri lidhet me Plutonin në këtë sektor, një vendim i rëndësishëm financiar mund të sjellë shpërblime të qëndrueshme. Besoni instinktit tuaj—mendja juaj e mprehtë mund të zbulojë zgjidhje për sfida të vjetra, duke hapur rrugën për një të ardhme më të fortë dhe më të sigurt.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Mund të ndjeni nevojën për të folur hapur mbi një çështje personale ose profesionale, edhe nëse kjo i vë të tjerët në siklet. Me Mërkurin dhe Plutonin që bashkohen në Ujor, ka gjasa që të shprehni nevojat tuaja dhe të merrni vendime të vështira, pavarësisht nëse keni miratimin e të tjerëve apo jo. Megjithatë, është e rëndësishme të mbështesni këndvështrimin tuaj me fakte të mirëhulumtuara. Mbani besim në gjykimin tuaj, ndani vetëm atë që është e nevojshme për të ecur përpara dhe kujtoni që jeni ju në kontroll, duke drejtuar rrugën me qartësi dhe qëllim.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Të vërteta të fshehura që lidhen me familjen ose të dashurit tuaj mund të dalin në dritë tani. Me Mërkurin dhe Plutonin që takohen në pjesën më të fshehtë të hartës suaj, mund të mësoni detaje përmes bisedave, fjalëve të dëgjuara rastësisht, ose madje përmes ëndrrave dhe intuitës suaj. Mos hezitoni të hulumtoni më tej ose të bëni pyetje nëse nuk jeni të sigurt për vlefshmërinë e asaj që zbuloni. Edhe pse pamja e plotë mund të jetë fillimisht e paqartë ose madje frikësuese, do të dëshironi ta dini të vërtetën. Kjo mund të shënojë fillimin e një kapitulli të ri dhe transformues në këto marrëdhënie. /noa.al