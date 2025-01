Horoskopi javor nga Branko për 27 janar deri më 2 shkurt 2025

Të dashur miq të yjeve, mirëpresim në një takim të ri me horoskopin tuaj të javës ! Kjo javë premton shkëndija për disa shenja dhe sfida të vogla për të tjerët, por mos u shqetësoni: qielli ka gjithmonë një surprizë. Lexoni më shumë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al të javës astrale që sjell astrologu italo-sllovem, Branko Vatovec.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Kjo javë është e mbushur me energji dhe dinamizëm të pastër për ju, të dashur Dashë. Marsi në shenjën tuaj ju jep forcë, vendosmëri dhe një dëshirë të madhe për të marrë kontrollin e situatave. Në punë, do të tregoni aftësi udhëheqëse dhe të tjerët do të ndjekin me besim idetë tuaja. Në dashuri, mund të hasni në takime të papritura që do t’ju ngjallin emocione të forta. Megjithatë, më 29 janar mund të ndiheni të tensionuar dhe të shpërtheni në fjalë të panevojshme. Përpiquni të numëroni deri në dhjetë dhe të ruani qetësinë. Fundjava është një kohë e mirë për të qetësuar mendjen dhe trupin.

Këshillë: Shfrytëzoni kohën e lirë për një aktivitet fizik, si një vrapim në natyrë apo një shëtitje çlodhëse.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Kjo javë ju fton të ndaloni dhe të reflektoni mbi disa aspekte të jetës suaj, të dashur Demë. Qielli sugjeron një ritëm më të ngadaltë, duke ju dhënë hapësirë për të menduar dhe për të riorganizuar përparësitë tuaja. Afërdita është në favorin tuaj, duke sjellë dashuri dhe harmoni në marrëdhëniet tuaja, por Hëna në kundërshtim më 30 janar mund të sjellë momente melankolie. Mos lejoni që këto ndjenja t’ju mposhtin; kthejuni mbështetjes së familjes dhe miqve të ngushtë për të rigjetur qetësinë.

Këshillë: Dedikoni kohë për aktivitete relaksuese, si gatimi apo kopshtaria, për të rritur harmoninë e brendshme.

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Një javë plot energji mendore dhe ide kreative ju pret, të dashur Binjakë. Mërkuri, planeti juaj udhëheqës, ju jep mundësi të shkëlqyera për të zhvilluar projekte të reja dhe për të realizuar ëndrrat që keni mbajtur në sirtar. Do të ndiheni të frymëzuar dhe të motivuar për të ndërmarrë hapa të mëdhenj. Megjithatë, mos e teproni me angazhimet. Më 31 janar, kujdesuni të mos mbingarkoni veten me detyra të shumta. Shkoni me hap të sigurt dhe përqendrohuni në një gjë në një kohë.

Këshillë: Meditoni ose bëni pushime të shkurtra gjatë ditës për të mbajtur mendjen të qartë dhe të fokusuar.

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

Emocionet tuaja do të jenë në qendër të vëmendjes këtë javë, të dashur Gaforre. Ndikimi i Hënës e bën këtë periudhë të mbushur me ndjenja të thella dhe reflektime. Një person i ri mund të hyjë në jetën tuaj, por kini kujdes, sepse jo gjithmonë gjithçka që shkëlqen është ar. Hëna e plotë më 1 shkurt do t’ju ndihmojë të shihni me qartësi dhe të merrni vendime të duhura në dashuri dhe marrëdhënie personale. Nëse ndiheni të ngarkuar emocionalisht, gjeni një mënyrë për të shprehur mendimet dhe ndjenjat tuaja.

Këshillë: Mbani një ditar dhe shkruani mendimet tuaja për të vendosur qetësi dhe rregull në botën tuaj të brendshme.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Kjo është java juaj për të shkëlqyer, të dashur Luanë! Me Jupiterin që ju favorizon, do të ndiheni të fuqishëm dhe të sigurt në çdo hap që hidhni. Në punë, do të merrni vëmendjen e të gjithëve dhe mund të dalë në pah një mundësi interesante. Në dashuri, do të jeni magnetikë dhe do të tërhiqni vëmendjen e partnerit ose të një personi që ju pëlqen. Por, mos harroni të dëgjoni trupin tuaj: më 28 janar mund të ndiheni të lodhur.

Këshillë: Organizoni një mbrëmje relaksuese me miqtë ose familjen për të rimbushur bateritë.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Javë ideale për t’u përkushtuar organizimit dhe disiplinës, të dashur Virgjëresha. Energjitë planetare janë në favorin tuaj, duke ju ndihmuar të sistemoni gjithçka që keni lënë pas dore. Nëse keni menduar për të filluar një projekt të ri ose për të bërë ndryshime në shtëpi, tani është momenti. Por kujdes: mos u bëni shumë të ashpër me veten, veçanërisht më 29 janar kur mund të ndiheni të stresuar.

Këshillë: Provoni të hiqni dorë nga gjërat e tepërta në hapësirën tuaj – kjo do t’ju ndihmojë të lironi mendjen.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Dashuria dhe harmonia do të jenë kryefjala e kësaj jave për ju, të dashur Peshore. Afërdita ndikon pozitivisht në marrëdhëniet tuaja, duke ju sjellë momente të këndshme me partnerin ose mundësinë për të takuar dikë të veçantë. Në aspektin profesional, jini të kujdesshëm dhe mos merrni vendime të nxituara, sidomos më 30 janar.

Këshillë: Dedikoni një ditë për veten tuaj, ndoshta duke shijuar një trajtim relaksues ose pak blerje.

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

Kjo javë do të jetë e mbushur me pasion dhe intensitet, të dashur Akrep. Marsi ju jep energji dhe karizëm, duke ju bërë tërheqës dhe magnetik në marrëdhënie personale. Në dashuri, emocionet do të jenë të zjarrta, por kini kujdes që të mos bëheni shumë impulsivë. Më 31 janar, përfitoni nga një moment reflektimi për të sqaruar çështje të lëna pezull.

Këshillë: Provoni të shprehni ndjenjat tuaja përmes aktiviteteve krijuese, si piktura ose shkrimi.

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Kjo javë është një mundësi për aventurë dhe eksplorim, të dashur Shigjetarë. Yjet ju nxisin të kërkoni përvoja të reja dhe të dilni jashtë zonës tuaj të rehatisë. Në punë, mund të merrni një propozim interesant që do të zgjojë entuziazmin tuaj. Megjithatë, më 28 janar përpiquni të ruani qetësinë dhe të mos nxirrni përfundime të shpejta.

Këshillë: Lexoni një libër frymëzues që mund t’ju ndihmojë të zbuloni horizonte të reja.

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Puna juaj dhe përpjekjet që keni bërë gjatë javëve të fundit do të fillojnë të shpërblehen, të dashur Bricjap. Ju jeni duke ndërtuar diçka të qëndrueshme dhe afatgjatë. Megjithatë, në marrëdhëniet personale mund të ndiheni pak të distancuar. Përpiquni të komunikoni më hapur dhe të sqaroni çdo keqkuptim. Hëna e plotë më 1 shkurt do t’ju ndihmojë të bëni zgjedhjet e duhura.

Këshillë: Kushtoni kohë një hobi që ju pëlqen për të rifituar energjinë.

Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

Ju jeni ylli i javës, të dashur Ujorë! Me Afërditën në shenjën tuaj, do të jeni tërheqës dhe do të keni ide të shkëlqyera për të realizuar projekte të reja. Në dashuri, do të ndiheni të dashur dhe të vlerësuar. Më 29 janar, shfrytëzoni energjitë pozitive për të marrë hapa të rëndësishëm.

Këshillë: Mos kini frikë të tregoni personalitetin tuaj unik.

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Kjo javë do të jetë e mbushur me ndjeshmëri dhe intuitë për ju, të dashur Peshq. Yjet ju ndihmojnë të merrni vendime të rëndësishme dhe të realizoni ëndrrat tuaja. Në dashuri, ndiqni zemrën dhe mos kini frikë të shprehni ndjenjat. Më 31 janar, merrni kohë për të reflektuar mbi atë që dëshironi vërtet.

Këshillë: Rrethohuni me njerëz që ju mbështesin dhe ju frymëzojnë. /noa.al