Ekspozita Ndërkombëtare e Produkteve të Konsumatorit zbulon të ardhmen e drejtuar nga teknologjia

Një integrim i pandërprerë i teknologjive më të avancuara në jetën e përditshme po zë vendin qendror në Ekspozitën e pestë Ndërkombëtare të Produkteve të Konsumatorit në Kinë (CICPE) në qytetin Haikou të Kinës jugore, duke paraqitur një pamje të gjallë të një të ardhmeje më të zgjuar dhe më të ndërlidhur, njofton Xinhua.

E planifikuar nga 13 deri në 18 Prill, ekspozita e këtij viti paraqet për herë të parë zona ekspozimi të dedikuara për inovacione novatore në inteligjencën artificiale (AI) dhe ekonominë në lartësi të ulëta.

Gjigantët e teknologjisë si Huawei dhe China Mobile po shfaqin zgjidhje futuriste. Ekosistemi HarmonyOS i Huawei demonstron sinergji të ndërsjellë të pajisjeve midis "njerëzve, automjeteve dhe shtëpive", duke shfaqur teknologjinë e gjurmimit të syve të mbështetur nga AI për navigimin e librave elektronikë pa duar.

Ekosistemi i shtëpisë inteligjente të China Mobile përfshin shoqërues robotikë katërkëmbësh për kujdesin e të moshuarve dhe sistemet e sigurisë në shtëpi të drejtuara nga AI.

"AI po përshpejton integrimin e saj në skenarët e përditshëm. Ekspozita është padyshim një platformë e madhe për të shfaqur këto përparime," tha Zhan Wenyu, nënkryetar i kompanisë së AI iFLYTEK, e cila ka marrë pjesë në ekspozitë për pesë vjet radhazi.

Zona e dedikuar e inteligjencës artificiale të ekspozitës shfaq robotë humanoidë të aftë për detyra komplekse, të tilla si vallëzimi me kostume tradicionale lokale etnike të brokadës Li ose trajtimi i objekteve delikate.

Roboti më i fundit humanoid i Tesla-s krenohet me lëvizshmëri të shtuar dhe ndjeshmëri të prekshme, ndërsa Roboti Ti5 zbulon përparime në teknologjinë e lëvizjes elektrike me module të lehta të përbashkëta dhe duar të zgjuara të shkathëta.

Teknologjitë e shëndetit dhe mirëqenies gjithashtu kërkojnë një qendër të spikatur. Monitorët e vazhdueshëm të glukozës dhe syzet e terapisë me dritë nën marka të ndryshme nxjerrin në pah më tej bashkimin e teknologjisë dhe mirëqenies, ndërsa ndërfaqet tru-kompjuter nxjerrin në pah përparimet në aksesin mjekësor. Kompanitë si SenseTime dhe Asus po prezantojnë ekosisteme të zgjuara shëndetësore në këtë ngjarje.

Markat si OSIM dhe Ogawa kanë debutuar robotë masazhues me AI. Air Nutri Solution Inc., një ofrues i zgjidhjeve jo-mjekësore të gjumit me bazë në Vankuver, prezanton "kabinën e gjumit të thellë", e cila përdor valët e grimcave të ngarkuara për të krijuar mjedise pushimi gjithëpërfshirës.

OSIM e sheh ekspozitën si një platformë kyçe për përfshirjen në biseda kuptimplota me konsumatorët globalë, tha Lin Xiaohui, zëvendësmenaxheri i përgjithshëm i menaxhimit të markës dhe marketingut të OSIM Azisë Veriore.

Duke bërë debutimin e saj këtë vit, zona e ekonomisë në lartësi të ulët shfaq avionët elektrikë të ngritjes dhe uljes vertikale (eVTOL), makinat fluturuese dhe dronët.

Automjetet autonome u shërbyen pjesëmarrësve të ekspozitës, duke ofruar transport pa shofer dhe shërbime pastrimi rreth vendeve kryesore, duke ofruar një vështrim në logjistikën e qytetit të zgjuar.

United Aircraft solli në ekspozitë TD550, i cili mori certifikatën e parë të tipit për helikopterët pa pilot në Kinë. “Kina po hyn në një epokë të zhvillimit të shpejtë të ekonomisë në lartësi të ulëta”, tha Zhou Xiaoyue, drejtor i marrëdhënieve me publikun e firmës.

"Porti i Tregtisë së Lirë Hainan ofron mundësi të paprecedentë për inovacionin e industrisë së dronëve," tha Zhou, duke shtuar se firma do të punojë me partnerë globalë përmes platformës së ekspozitës për të promovuar zbatimin industrial të ekonomisë në lartësi të ulëta.