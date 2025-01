Horoskopi javor i Artemis nga 27 janari deri më 2 shkurt 2025

Miq të zodiakut, mirë se vini përsëri në përqafimin e yjeve! Kjo javë premton të jetë një udhëtim plot surpriza, pengesa të vogla dhe mundësi të mëdha.

Horoskopi për javën nga 27 janari deri më 2 shkurt 2025 është këtu për t’ju udhëhequr me ëmbëlsi dhe pak ilaritet.

Bëhuni rehat dhe lërini yjet të flasin me ju. Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe fatin për çdo shenjë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Dashi impulsiv, këtë javë ke energjinë e një rrufeje dhe dëshirën për të pushtuar botën. Megjithatë, jo çdo gjë do të shkojë vaj: të mërkurën mund të hasësh në një debat të zjarrtë. Mos harro, jo gjithmonë duhet të kesh të drejtë; nganjëherë mjafton të kesh paqe. Fundjava premton të jetë më e qetë, ideale për një shëtitje rigjeneruese. Këshillë: Lër veten të surprizohesh nga një gjest i sjellshëm.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Demi i dashur, kokëfortësia jote është pothuajse legjendare, por këtë javë është koha për të lëshuar pe. Marsi në opozitë të sfidon të dalësh nga zona jote e rehatisë, veçanërisht në aspektin profesional. Mos i rezisto ndryshimit! E enjtja do të jetë një ditë kyçe për të zgjidhur çështje të vjetra. E premtja sjell qetësi në dashuri: shfrytëzoje për të përkëdhelur ata që do.

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Binjakë kureshtarë, kjo javë është një përzierje stimujsh mendorë dhe mundësish sociale. Të martën, falë Mërkurit të favorshëm, do të kesh ide brilante që mund të çojnë në një projekt emocionues. Por kini kujdes: të shtunën mund të ndiheni të mbingarkuar nga angazhimet. Gjeni një moment për veten dhe rimbushni energjinë. Këshillë: Mos premtoni shumë, por veproni me mençuri.

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

E dashur Gaforre, yjet të ftojnë të kujdesesh për veten këtë javë. Nga e hëna deri të mërkurën mund të ndjesh një tension të lehtë emocional, por mos u shqetëso: duke filluar nga e enjtja qielli do të hapet, duke sjellë harmoni dhe ngrohtësi në marrëdhënie. Nëse ke nevojë për ngushëllim, kërko afërsinë e familjes ose miqve të ngushtë. Këshillë: Dëgjo zemrën tënde.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Luan fisnik, energjia jote magnetike është e pandalshme! Këtë javë puna do të të sjellë kënaqësi të mëdha, por kujdes të mos e teprosh me egon: të premten një koleg mund të të vërë në dukje një gabim. Mos e merr personale! Në dashuri, fundjava është perfekte për të organizuar një mbrëmje speciale. Këshillë: Trego përulësi dhe do të fitosh edhe më shumë admirim.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

E dashur Virgjëreshë, këtë javë je një vullkan idesh, por bëj kujdes të mos stresohesh shumë. Hëna e plotë të mërkurën mund të nxjerrë në sipërfaqe disa pasiguri. Mos ki frikë: përballu me vendosmëri dhe do të shohësh rezultate të shkëlqyera. E diela është momenti ideal për të reflektuar mbi qëllimet e tua të ardhshme. Këshillë: Shijo një moment relaksi me një libër të mirë ose një shëtitje në natyrë.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Peshore elegante, ndjenja jote e ekuilibrit do të vihet në provë, sidomos në ditët e para të javës. Një vendim i rëndësishëm në fushën profesionale ose personale do të kërkojë të gjithë diplomacinë tënde. Nga e enjtja, Afërdita të buzëqesh, duke sjellë ëmbëlsi dhe momente romantike. Këshillë: Mos ki frikë të shprehësh ndjenjat e tua.

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

Akrepi misterioz, këtë javë ke një aurë magnetike që nuk kalon pa u vënë re. Megjithatë, yjet të ftojnë të menaxhosh më mirë emocionet e tua: të martën mund të përballesh me një debat të fortë. Merr frymë dhe reflekto para se të veprosh. E shtuna premton të jetë një ditë e rilindjes emocionale. Këshillë: Përqafo ndjeshmërinë si një pikë force.

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Shigjetar aventurier, shpirti yt i lirë është në lëvizje! Këtë javë dëshira për të eksploruar dhe për të mësuar gjëra të reja do të të sjellë fat, sidomos të enjten, kur një takim interesant mund të hapë horizonte të reja. Por kujdes: të premten rrezikon të jesh shumë impulsiv. Këshillë: Ngadalëso dhe shijoje momentin.

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Bricjap i vendosur, puna vazhdon të zërë pjesën më të madhe të mendimeve të tua, por këtë javë yjet të kujtojnë të kushtosh kohë edhe marrëdhënieve. E hëna është dita ideale për të trajtuar një problem praktik. Fundjava sjell një frymë romantike: shfrytëzoje për të surprizuar partnerin. Këshillë: Mos harro ata që të duan.

Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

Ujor vizionar, ditëlindja jote sjell me vete energji dhe vitalitet! Yjet të shtyjnë të shkëlqesh dhe të ndash idetë e tua me botën. E enjtja do të jetë një ditë e mbushur me mundësi, por e shtuna mund të të bëjë të ndihesh pak i shqetësuar. Mos u shqetëso, është thjesht nevoja për të ndryshuar ambient. Këshillë: Festoni sukseset tuaja, qofshin të vogla apo të mëdha.

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Peshq të ëmbël, këtë javë qielli është i gjithi për ju! Hëna e plotë amplifikon ndjeshmërinë tuaj dhe ju dhuron intuita të thella. E marta do të jetë dita perfekte për të ndjekur një ëndërr të fshehtë. Megjithatë, bëni kujdes të mos humbni në mendime negative. Fundjava ju fton të relaksoheni dhe të përfshiheni në aktivitete krijuese. Këshillë: Ndiqni rrjedhën pa rezistuar. /noa.al