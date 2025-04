Horoskopi javor nga Paolo Fox, 14 deri më 20 Prill 2025. Të 12 shenjat e zodiakut

Të dashur miq të yjeve, jemi gati të fillojmë një tjetër udhëtim astrologjik përmes ditëve të kësaj jave të veçantë, ku yjet dhe planetët vallëzojnë mbi kokat tona si një simfoni kozmike.

Hëna vallëzon me butësinë e saj, ndërsa Venusi ndriçon zemrat e dashuruara dhe Marsi vendos ritmin për vendime të mëdha.

Për disa, kjo javë do të jetë rilindje e pastër, për të tjerët një ftesë për të reflektuar. Ja çfarë të pret ty, sipas shenjës tënde:

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Kjo javë për ty, i zjarrtë Dashi, është një thirrje për veprim, për ringjallje dhe për vendime që s’mund të shtyhen më. Dielli është në shenjën tënde dhe të fal një marsh më shumë – një forcë e brendshme që ndriçon gjithçka që prek. Në dashuri, Venusi të përkëdhel me ëmbëlsi: beqarët mund të përjetojnë takime të papritura e magjike, ndërsa ata në çift do të rizbulojnë pasionin e ditëve të para. Në fushën profesionale, yjet hapin rrugën për një zgjidhje të shumëpritur apo për një mundësi për t’u shfaqur me të gjithë potencialin. Kujdes vetëm gjatë fundjavës: mund të ndihesh më i lodhur apo më i padurueshëm – merr frymë, falendero dhe pushim. Javë e shkëlqyer për veprim, me një fund që kërkon qetësi.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

I dashur Dem, kjo javë të fton të ndalosh dhe të dëgjosh. Marsi është në disonancë dhe mund të sjellë pak nervozizëm, sidomos në marrëdhëniet më të afërta. Kujdes me fjalët: mos vepro me impuls, sepse ajo që thuhet në nxitim mund të pendohet më vonë. Horoskopi të këshillon të dëgjosh më shumë dhe të flasësh më pak – sidomos në momentet ku ndjen tension. Në dashuri, pritet një ndjesi pasigurie: mbase një keqkuptim i vogël apo ndjesi e largësisë emocionale. Mos u frikëso – retë janë kalimtare dhe së shpejti Dielli do të ndriçojë sërish zemrën tënde. Në punë, bëj vetëm detyrat bazë dhe mos shty situatat drejt konfrontimit – momenti i duhur do të vijë shumë shpejt. Dita më sfiduese: e enjtja. Merr frymë thellë dhe lësho.

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Binjak i hareshëm, këtë javë do të ndihesh sikur universi të shtyn drejt gjithçkaje të re dhe të gjallë. Qielli është i kthjellët dhe plot mundësi, si për ide të reja, ashtu edhe për aventura emocionale. Horoskopi të kërkon të jesh dinamik, kureshtar dhe i hapur ndaj çudive të vogla të jetës. Në dashuri, atmosfera është lozonjare: flirtime, takime që zgjojnë emocione dhe surpriza që të bëjnë zemrën të rrahë më shpejt. Ata që janë në çift do të ndjejnë një rikthim të bashkëpunimit dhe mirëkuptimit. Në punë, ide brilante mund të sjellin përparim – mos i nënvlerëso frymëzimet që të vijnë në formën e një ëndrre ose mendimi të papritur. Është gjithashtu një javë perfekte për udhëtime të shkurtëra, për biseda të frytshme dhe për njohje që do të të pasurojnë shpirtërisht. E shtuna është dita më e ndriçuar – ideale për të takuar dikë që prek shpirtin tënd.

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

I ndjeshëm Gaforre, kjo javë prek telat e shpirtit tënd më delikatë. Emocionet do të jenë të thella, të pastra – por ndonjëherë edhe të stuhishme. Kujdes që të mos fundosesh në to – dashuria ka nevojë për butësi, por edhe për ekuilibër. Ata që janë në një lidhje do të duhet të shmangin xhelozitë e panevojshme – mos ushqe frikën. Beqarët mund të ndihen të përhumbur apo të hutuar – mos u nxitoni të mbushni boshllëkun me ndonjë iluzion. Në punë, bëj një hap mbrapa për të parë më qartë – mos thuaj “po” menjëherë, sepse jo çdo ofertë është ashtu siç duket. E marta është dita më e ndjeshme e javës: lër kohë për veten, meditim, kujdes trupor. Intuita jote është e fortë – ndiqe atë dhe jo emocionin e momentit. Javë për thellim, jo për reagim.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Luani mbretëror, kjo është java jote e rilindjes! Dielli është në pozicion të artë për ty dhe të fal karizëm, fuqi dhe vizion të qartë. Është koha për të shkëlqyer në çdo aspekt të jetës – dashuri, punë, projekte personale. Në dashuri, je i papërballueshëm: të gjithë duan të jenë afër teje, dhe ata që të kanë humbur, mund të të kërkojnë sërish. Nëse je në çift, është momenti për të ringjallur flakën e pasionit – nëse je vetëm, mos e refuzo një mundësi të re që troket me zemër të ngrohtë. Në punë, je lider i lindur – por kujdes të mos shtypësh të tjerët në rrugën drejt suksesit. Vlerëso bashkëpunimin. Java është veçanërisht e favorshme për artistët, komunikuesit dhe ata që janë në skenën publike. Dita më e ndritshme: e mërkura. Guxo, Luani – je bërë për të shkëlqyer.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Virgjëreshë e dashur, pas një periudhe të mbushur me pasiguri, vjen më në fund një javë e qartë, e ndriçuar nga sqarimet që ke kërkuar. Kjo është një javë që të fton në tokë, në realitet, në veprim konkret. Dashuria fillon të marrë formë – por vetëm nëse je gati të heqësh pak dorë nga kontrolli. Beqarët duhet të dalin nga kornizat e tyre për të parë mundësi në vendet më të papritura. Në punë, yjet shpërblejnë këmbënguljen: një përgjigje që e prisje prej kohësh më në fund vjen, dhe mund të ndryshojë rrjedhën e gjërave. Horoskopi të këshillon: mos kërko përsosmërinë absolute – lejo pak kaos të hyjë, sepse ai mund të të çojë drejt diçkaje të bukur. E shtuna sjell një surprizë të këndshme – një takim, një mesazh, një dritare e re. Javë për të ndërtuar duke shfrytëzuar ndriçimin e brendshëm.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Peshore e dashur, kjo javë do të jetë e mbushur me një luhatje emocionale – një herë lart, një herë poshtë. Hëna ndez ndjeshmërinë dhe sjell valë ndjenjash që vijnë e shkojnë si dallgët e detit. Ndaj është koha për të vënë rend në zemrën tënde dhe në mendimet që të turbullojnë. Në dashuri, ata që janë në krizë duhet të përballen me të vërtetën – më mirë një fjalë e ndershme sesa një mijë heshtje që lëndojnë. Beqarët janë plot hijeshi, por përballen me dyshime – dëgjo zemrën dhe jo zërat përreth. Në punë, është koha të jesh më i kujdesshëm me detajet dhe të shmangësh vendime të nxituara. E premtja është dita më delikate – bëj kujdes që të mos veprosh nën ndikimin e humorit. Kujdesi për veten, qetësia dhe ndjeshmëria janë armët e tua këtë javë. Jepi vetes dashuri.

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

Kjo është një javë me intensitet të lartë – ashtu siç të pëlqen ty, Akrep. Qielli është magnetik dhe të nxit të shndërrosh gjithçka që nuk funksionon më në jetën tënde. Dashuria merr ngjyrime të thella: je i fuqishëm, tërheqës dhe i sinqertë. Nëse ka tensione me partnerin, shih ato si mundësi për rilindje. Nëse je beqar, një ndjenjë e fuqishme mund të lindë papritur dhe të të pushtojë. Në punë, intuita do të të udhëheqë – por mos harro të përdorësh edhe logjikën dhe strukturën. Të mërkurën, qielli hap një dritare të re – dita perfekte për një hap të guximshëm apo një ndryshim që e ke pasur në mendje prej kohësh. Horoskopi të këshillon: mbyll dyert e së kaluarës dhe përqafo të renë. Ky është momenti yt për të rilindur.

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Shigjetar energjik, kjo javë nis ngadalë, por merr hov dhe fluturim në ditët në vijim. Në dashuri, pas një fillimi të paqartë, rikthehet entuziazmi dhe drita në sy. Ata që janë në çift rizbulojnë bashkëpunimin dhe butësinë në marrëdhënie. Beqarët mund të përjetojnë një takim të veçantë – ndryshe nga çdo gjë tjetër që kanë njohur. Në punë, energjia po ngrihet sërish, dhe projekte të reja trokasim në derën tënde. Mos nxitoni me vendimet – mat mirë çdo mundësi. Të enjten deri të dielën, qielli të qesh: ditë të favorshme për lëvizje, ide, ndriçim të brendshëm. Një mik mund të të japë një këshillë të vyer që të ndriçon rrugën. Hëna të dhuron intuitë – dëgjoje.

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Miq të Bricjapit, kjo javë mund të duket si një ngjitje e lodhshme. Asgjë nuk ecën me lehtësi, dhe Marsi ngacmon tensionin. Por është pikërisht në këto momente që ti rritesh më shumë. Në dashuri, mund të ndihesh larg apo i pakuptuar – por në vend të izolimit, përdor komunikimin si urë lidhëse, jo si mur mbrojtës. Në punë, has sfida dhe pengesa që të provojnë durimin, por mos devijo nga rruga – së shpejti do të hapet një drejtim i ri, më i përshtatshëm. E marta është dita më e ngarkuar – qëndro fort, sepse është e përkohshme. Horoskopi të fton të kultivosh rezistencën, durimin dhe qetësinë. Ndonjë orë vetmie mund të jetë çelësi për të rikthyer balancën e brendshme.

Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

Ujori vizionar, yjet këtë javë të dhurojnë frymëzim dhe ëndrra me sy hapur. Qielli të flet me gjuhën e krijimtarisë dhe të zbulimeve të reja. Në dashuri, rikthehet intimiteti për çiftet dhe një lidhje shpirtërore për beqarët. Nuk është thjesht pasion – por një ndjesi që të prek thellë. Në punë, je plot ide të reja, origjinale, dhe është momenti për të folur, për të propozuar, për të ndriçuar. Horoskopi të fton të besosh te ajo që të ngjall pasion – edhe nëse të tjerët nuk të kuptojnë menjëherë. E enjtja është dita me më shumë fat – guxo të shprehësh veten dhe të ndjekësh një vizion të guximshëm. Qielli favorizon ata që nuk kanë frikë të ndryshojnë drejtim.

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Peshk i ëmbël dhe i ndjeshëm, kjo javë është delikate – si një melodi që të prek, por edhe të lëndon nëse nuk dëgjohet me kujdes. Hëna të bën të ndjesh çdo gjë thellë – por çdo fjalë tingëllon më fort se zakonisht. Në dashuri, mos ngatërro atë që ndjen me atë që imagjinon: realiteti dhe iluzioni shpesh përzihen te ti. Nëse je në çift, është koha për të sqaruar një mosmarrëveshje me butësi. Nëse je vetëm, mos u rrëmbe nga iluzione romantike – mbaj një distancë të shëndetshme derisa të qartësohen ndjenjat. Në punë, mund të ndodhin vonesa apo keqkuptime – mos u shqetëso, është vetëm një fazë kalimtare. Dita më e lodhshme: e hëna. Por nga e premtja e tutje, gjithçka fillon të ndriçojë. Horoskopi të sugjeron: po, ëndërro – por mos harro të qëndrosh me këmbë në tokë. /noa.al