Izraeli pranon gabimet lidhur me vrasjet e mjekëve në Gaza. Publikohet video

IZRAEL- Ushtria izraelite ka pranuar se ushtarët e saj kanë bërë gabime lidhur me vrasjen e 15 punonjësve të urgjencës në Gazën jugore më 23 mars. Karvani i ambulancave të Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze (PRCS), një makinë e OKB-së dhe një kamion zjarrfikës nga Mbrojtja Civile e Gazës u goditën pranë Rafahut.

Izraeli fillimisht pretendoi se trupat hapën zjarr sepse autokolona u afrua në mënyrë të dyshimtë në errësirë ​​pa fenerë apo drita ndezëse. Ai tha se lëvizja e automjeteve nuk ishte koordinuar ose rënë dakord më parë me ushtrinë. Pamjet e filmuara me një telefon celular nga një prej ndihmësve që u vra, treguan se automjetet kishin drita të ndezura ndërsa iu përgjigjën një thirrjeje për të ndihmuar të plagosurit.

Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) këmbëngulin se të paktën gjashtë nga mjekët ishin të lidhur me Hamasin por deri më tani nuk ka ofruar asnjë provë. IDF gjithashtu pranon se ata ishin të paarmatosur kur ushtarët hapën zjarr. Videoja e regjistruar me celular që u shpërndarë fillimisht nga New York Times, tregon automjetet që tërhiqen në rrugë kur, pa paralajmërim, ndërsa të shtënat fillojnë pak para agimit.

Pamjet vazhdojnë për më shumë se pesë minuta, me ndihmësin, i quajtur Refat Radwan, i dëgjuar duke thënë lutjet e tij të fundit përpara se zërat e ushtarëve izraelitë të dëgjohen duke iu afruar automjeteve. Një zyrtar i IDF-së informoi gazetarët të shtunën në mbrëmje, duke thënë se ushtarët kishin qëlluar më parë mbi një makinë që përmbante tre anëtarë të Hamasit.

Kur autoambulancat u përgjigjën dhe iu afruan zonës, monitoruesit e vëzhgimit ajror informuan ushtarët në terren të autokolonës që përparonte në mënyrë të dyshimtë. Kur ambulancat u ndalën pranë makinës së Hamasit, ushtarët supozuan se ishin nën kërcënim dhe hapën zjarr, pavarësisht se nuk kishte dëshmi se asnjë nga ekipi i urgjencës ishte i armatosur. Izraeli ka pranuar se llogaria e tij e mëparshme duke pretenduar se automjetet e afruara pa drita ishin të pasakta, duke ia atribuar raportin trupave të përfshira.

Pamjet video tregojnë se automjetet ishin të shënuara qartë dhe mjekët e ndihmës mjekësore mbanin uniformë reflektuese hi-vis. Ushtarët varrosën trupat e 15 punëtorëve të vdekur në rërë për t’i mbrojtur ata nga kafshët e egra, tha zyrtari, duke pretenduar se automjetet u zhvendosën dhe u varrosën të nesërmen për të pastruar rrugën. Ata nuk u zbuluan vetëm një javë pas incidentit, sepse agjencitë ndërkombëtare, përfshirë OKB-në, nuk mundën të organizonin një kalim të sigurt në zonë ose të gjenin vendin.

Kur një ekip ndihmës gjeti trupat, ata zbuluan gjithashtu telefonin celular të Refat Radwan që përmbante pamjet e incidentit. Zyrtari ushtarak izraelit mohoi që ndonjë nga mjekët të ishte vënë në pranga para se të vdisnin dhe tha se ata nuk ishin ekzekutuar nga një distancë e afërt, siç kishin sugjeruar disa raporte. Në fillim të kësaj jave, një mjek i mbijetuar i tha BBC-së se ambulancat i kishin ndezur dritat dhe mohoi që kolegët e tij të ishin të lidhur me ndonjë grup militant.

IDF premtoi një "ekzaminim të plotë" të incidentit, duke thënë se do të kuptonte sekuencën e ngjarjeve dhe trajtimin e situatës. Gjysmëhëna e Kuqe dhe shumë organizata të tjera ndërkombëtare po bëjnë thirrje për një hetim të pavarur. Izraeli rinovoi bombardimet e tij ajrore dhe ofensivën tokësore në Gaza më 18 mars, pasi faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit mori fund dhe negociatat për një fazë të dytë ngecën.

Më shumë se 1,200 njerëz janë vrarë që atëherë në Gaza, sipas ministrisë së shëndetësisë të territorit të Hamasit. Ushtria izraelite nisi një fushatë për të shkatërruar Hamasin në përgjigje të një sulmi të paprecedentë ndërkufitar më 7 tetor 2023, në të cilin rreth 1200 njerëz u vranë dhe 251 u morën peng. Më shumë se 50,600 njerëz janë vrarë në Gaza që atëherë, sipas ministrisë së shëndetësisë të territorit./BBC/