FOTO/ Pasojat e ngrohjes globale, ja ZONAT në Shqipëri që rrezikojnë të fundosen nën ujë

Ideja që qytete të tëra të zhyten nën ujë mund të tingëllojë si komploti i filmit më të fundit fantastiko-shkencor.

Por kjo mund të bëhet realitet në vetëm 75 vjet, sipas një studimi të tmerrshëm. Studiuesit nga Universiteti Teknologjik Nanyang (NTU), Singapor , kanë parashikuar se nivelet globale të detit mund të rriten me 1.9 metra deri në vitin 2100 nëse emetimet e dioksidit të karbonit (CO2) vazhdojnë të rriten. “Projeksioni i nivelit të lartë prej 1.9 metrash nënvizon nevojën që vendimmarrësit të planifikojnë për infrastrukturën kritike në përputhje me rrethanat,” tha Dr Benjamin Grandey, autori kryesor i studimit. Më e rëndësishmja, këto rezultate theksojnë rëndësinë e zbutjes së klimës përmes reduktimit të emetimeve të gazeve serrë. Nëse nivelet globale të deteve do të rriteshin me 1.9 metra) qytetet në mbarë botën mund të zhyten nën ujë. Por cilat zona janë të rrezikuara në Shqipëri?

Sipas studimit, në vendin tonë e gjithë vija bregdetare është “vijë e kuqe”, por janë disa zona ku rreziku është më i madh. E tillë është Valipoja, Lezha, Shëngjini, Kune-Vain, Patok- Fushë Kuqe, Hamallaj, Durrësi dhe zonat përreth, Golemi, Divjaka, Karavasta, Narta, zona historike e qytetit të Vlorës, Orikumi dhe parku kombëtar i Brutrintit.