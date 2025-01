Grabitje e bujshme në muzeun holandez! Hajdutët vjedhin helmetën e artë 2500-vjeçare që të mbron nga “syri i keq”

Një grup hajdutësh ka kryer një grabitje spektakolare në Muzeun Drents në Assen, Holandë, duke përdorur eksplozivë për të hyrë brenda dhe duke vjedhur katër artefakte të lashta, përfshirë Helmetën e Cotofenesti, një objekt i rrallë historik rreth 2500-vjeçar. Incidenti ndodhi në orët e para të së shtunës.

Pamjet nga kamerat e sigurisë tregojnë momentin kur hajdutët hapën një derë të jashtme përpara duke e shpërthyer.

Footage of the heist where a group of men broke into a Dutch museum using explosives and stole part of Romania's Dacian Treasure, which includes pieces as old as 2,500 years

The Dacian Treasure which was lend for an exhibition, is of irreplaceable value to the Romanian nation pic.twitter.com/eWXHKXd6DG

— Daily Romania (@daily_romania) January 26, 2025