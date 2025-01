Napoli nuk ndalet, Conte arrin fitoren e shtatë radhazi dhe udhëton me ritëm kampioni

Napoli vazhdon të tregojë formën e tij mbresëlënëse, duke forcuar pozitat në krye të Serie A, kësaj here me një tjetër fitore të madhe kundër Juventusit. Në një sfidë që nisi me disa vështirësi në pjesën e parë, skuadra e Contes bëri kthesë të fuqishme në pjesën e dytë, duke dominuar bardhezinjtë dhe regjistruar suksesin e shtatë radhazi. Një paraqitje e mbushur me karakter, personalitet dhe unitet ekipor, që shquhet për forcën mentale të grupit.

Rezultatet e skuadrës së Conte flasin vetë. Pas 22 ndeshjeve, Napoli ka grumbulluar 53 pikë, të njëjtën sasi me të cilën përfundoi të gjithë sezonin e kaluar. Ky progres i jashtëzakonshëm tregon qartë distancën e madhe nga sezoni i kaluar dhe vendos ritëm kampioni, që është i vështirë për t’u ndalur.

Ky sukses nuk është thjesht çështje e cilësisë teknike të ekipit, por edhe e një pune të përditshme të palodhshme dhe të besimit të ndërsjellë mes trajnerit e lojtarëve. Përkundër vështirësive të vogla fizike apo të lidhura me merkaton, grupi i Contes ka ruajtur fokusin dhe është shfaqur gjithnjë më i fortë, duke iu dhënë sinjale të qarta rivalëve direktë për titull si Inter dhe Atalanta.

Në një ndeshje që filloi e ndërlikuar për Napolin, pjesa e parë tregoi disa probleme taktike, me vështirësi për të aktivizuar lojtarin kyç Lobotka. Pas pushimit, Napoli tregoi ndryshim të plotë ritmi. Protagonistët kryesorë ishin Anguissa dhe Lukaku, që përfaqësojnë muskujt dhe inteligjencën e grupit. Anguissa shënoi golin e barazimit me një goditje të shkëlqyer ajrore, ndërsa Lukaku vulosi fitoren me penalltinë e saktë, duke hyrë në histori si lojtari i dytë që shënon kundër Juventusit me tri fanella të ndryshme në Serie A (Inter, Roma dhe Napoli), pas legjendës Amedeo Amadei.

Napoli i Contes ka vendosur një ritëm të pamëshirshëm, duke i dominuar jo vetëm teknikisht, por edhe fizikisht kundërshtarët e tij. Skuadra ka treguar se di të ruajë qetësinë në momente të vështira dhe të bëjë diferencën pa ndryshime të mëdha në formacion.

Tashmë, objektivi është i qartë: titulli kampion. Me fokusin tërësisht te kampionati dhe një grup që e kupton rëndësinë e çdo ndeshjeje, Napoli po jep sinjale të qarta se është gati të luftojë deri në fund për kurorën e Serie A.