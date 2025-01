Qarkullonte me armë në brez, gati për qitje, arrestohet 34-vjeçari (EMRI)

Një 34 vjeçar që lëvizte me makinë ndërsa në brez kishte një pistoletë është arrestuar nga policia në rrugën “Pjetër Bogdani”.

Operacioni u krye nga efektivët e Komisariatit të Policisë Nr. 2 pas një informacioni të marrë.

“Shërbimet e Policisë gjate kontrollit fizik të shtetasit Mark Kola i gjetën në brez një armë zjarri pistoletë me një krehër me municion luftarak, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin, informoi sot policia e Tiranës.

Ndaj 34 vjeçarit rëndon akuza "Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit".