Kush mund ta blejë TikTok-un?

Presidenti Donald Trump i ka dhënë TikTok-ut një afat prej 75 ditësh për të bindur zyrtarët amerikanë se nuk përbën një kërcënim për sigurinë kombëtare. Zgjidhja më e mundshme? Gjetja e një pronari të ri për operacionet e aplikacionit në SHBA. Ja disa prej emrave që mund të marrin pronësinë e platformës së famshme.

MrBeast

Youtuber-i i njohur MrBeast, emri i vërtetë i të cilit është Jimmy Donaldson, ka shkaktuar bujë me deklaratën e tij më 14 janar: “Mirë, do ta blej TikTok-un që të mos ndalohet.”

Kjo deklaratë u mor seriozisht nga shumë ndjekës, duke çuar në kontakte me miliarderë që po shqyrtojnë mundësinë e blerjes së platformës. Ai ka postuar disa herë për përfshirjen e tij në diskutime dhe madje ka sugjeruar se mund të bëhet CEO i ri i TikTok-ut.

Elon Musk

Ndërsa Elon Musk nuk ka komentuar drejtpërdrejt mbi thashethemet, Bloomberg raportoi se zyrtarët në Pekin po shqyrtojnë nëse do të lejojnë shitjen e platformës. Me marrëdhëniet e tij të gjera me Kinën dhe aftësitë për të zhvilluar teknologji të avancuara si xAI, Musk mund të jetë një kandidat i favorshëm për të marrë pronësinë e TikTok-ut në SHBA.

Investitorë nga Shark Tank

Kevin O’Leary, një investitor i njohur nga emisioni Shark Tank, së bashku me një grup të quajtur The People’s Bid for TikTok, kanë dorëzuar një ofertë për blerjen e platformës. Grupi ka propozuar të blejë TikTok-un pa algoritmin e tij, duke e zëvendësuar atë me teknologji të zhvilluar nga kompanitë amerikane. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se kjo mund të jetë sfiduese, pasi algoritmi kinez është çelësi i popullaritetit të aplikacionit.

Perplexity AI

Një kompani rishtare amerikane e motorëve të kërkimit, Perplexity AI, ka paraqitur një ofertë për t’u bashkuar me TikTok US. Në këtë propozim, shumica e aksionerëve të ByteDance do të ruanin pjesët e tyre, ndërsa Perplexity do të përdorte videot e platformës për të përmirësuar modelet e saj.

Qeveria Amerikane?

Presidenti Trump ka sugjeruar në platformën e tij Truth Social që SHBA mund të marrë një pjesë pronësie prej 50% në një sipërmarrje të përbashkët me TikTok. Megjithatë, detajet mbi këtë propozim mbeten të paqarta dhe nuk janë dhënë informacione shtesë nga administrata e tij. Të tjerë të interesuar

Gjatë diskutimeve të ndalimit të TikTok-ut në Kongres, edhe emra të tjerë të fuqishëm si ish-drejtori ekzekutiv i Activision Blizzard, Bobby Kotick, dhe ish-sekretari i Thesarit, Steven Mnuchin, kanë shfaqur interes për të bërë një ofertë.

Pavarësisht se kush do të jetë blerësi përfundimtar, shitja e TikTok-ut është kthyer në një temë kryesore që po përshkallëzon tensionet ekonomike dhe politike midis SHBA-së dhe Kinës.