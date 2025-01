Festimet në Gaza për 200 të burgosurit palestinezë të liruar nga Izraeli

GAZA- Shërbimi i Burgjeve izraelite ka konfirmuar se ka liruar 200 të burgosur palestinezë në këmbim të lirimit, këtë mëngjes, të katër ushtarëve femra izraelite të mbajtura peng në Gaza që nga 7 tetori 2023. Pamjet e publikuara në rrjete sociale tregojnë të burgosurit që u liruan të veshur me tuta gri. Disa zbritën nga dy autobusë në anën egjiptiane të pikës kufitare që ndan Rafahun nga territori palestinez.

"Është një ndjenjë e papërshkrueshme," tha një nga palestinezët e liruar për Al-Qahera News, duke buzëqeshur.

Në sytë e shumë palestinezëve, ata janë heronj, tha profesori i LSE Dawaz Gerges. Komiteti Ndërkombëtar jopartiak i Kryqit të Kuq, me seli në Zvicër, tha se kishte kryer intervista para publikimit me 200 persona të mbajtur në qendrat e paraburgimit izraelit për të vlerësuar shëndetin e tyre dhe për të konfirmuar identitetin e tyre.

Ajo gjithashtu transferoi gjithsej 128 prej këtyre të arrestuarve në Gaza dhe Bregun Perëndimor, ndërsa autoritetet lokale menaxhuan lirimin dhe transferimin e pjesës tjetër.

Footage has been released of the moment some of the 200 Palestinian prisoners, who were freed by Israel as part of the ceasefire deal, returned to Gaza. https://t.co/sSR2TXR9oC

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6VaxBYDETx

— Sky News (@SkyNews) January 25, 2025