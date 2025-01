Shkëmbimi i dytë mes Izraelit dhe Hamasit, 200 të burgosur palestinez lënë burgjet izraelite

Pas lirimit të 4 pengjeve nga Hamasi, Izraeli ka liruar 200 të burgosur palestinezë sipas në shkëmbimin e dytë midis palëve.

Shërbimi i burgjeve izraelite ka konfirmuar se 200 të burgosur palestinezë janë liruar nga objektet e paraburgimit si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit.

Një zëdhënës i shërbimit të burgut tha se po punonte për lirimin e terroristëve sipas planit politik që ishte rënë dakord për kthimin e pengjeve, në bashkëpunim të plotë me të gjitha agjencitë e sigurisë.

Të burgosurit nga burgu Ofer në West Bank po çoheshin diku tjetër, sipas shërbimit të burgut. Ndërkohë, të burgosurit nga burgu Ktzi’ot, një objekt paraburgimi në Negev, u dërguan në vendkalimin Kerem Shalom në jug.

Transferimi i të burgosurve u koordinua nga Kryqi i Kuq, ndërsa në vendngjarje kanë qenë edhe mjekët ndihmës. Tre autobusë të shoqëruar nga forcat palestineze të sigurisë u larguan nga burgu.

Hamasi tha se priste që nga 200 të burgosur palestinezë që do lirohen, 120 të ishin të dënuar me burgim të përjetshëm dhe 80 të tjerë me dënimë shumë vjeçare.