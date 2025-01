Osimhen në telashe serioze, gazetari e akuzon: Më rrahu dhe kërcënoi pse i bëra foto në klub nate

Victor Osimhen duket se është përfshirë në një incident serioz. Ylli i futbollit nigerian dyshohet se ka sulmuar një gazetar mbrëmjen e mërkurë, teksa po dilte nga një klub nate në Stamboll me shokët e tij. Ish-lojtari i Napolit, sipas raportimeve, nuk e ka pritur mirë praninë e paparacëve dhe ka reaguar me dhunë ndaj një gazetari që kishte shkrepur disa foto.

Mediat turke raportojnë se gazetari i përfshirë quhet Tolga Bozduman, i cili e ka përshkruar ngjarjen në detaje: "E kam filmuar Osimhen teksa po dilte nga klubi i natës, ishte me tre kolegë të tjerë. Kur ndeza blicet, ai shpërtheu në zemërim.

Vrapoi drejt meje duke bërtitur, tentoi të më merrte kamerën, por nuk e lejova, ndaj më goditi me grusht. Ende ndjej dhimbje. Më pas filloi të më shante dhe më tha: Shkatërro fotot, do të të paguaj. Kur refuzova, më kërcënoi duke thënë: Do të të shkatërroj”.

As lojtari dhe as klubi aktual i tij, Galatasaray, nuk kanë dhënë ende asnjë deklaratë lidhur me këtë ngjarje. Kjo situatë, nëse vërtetohet, mund të ketë pasoja të rënda për imazhin e sulmuesit nigerian.