Italia shpreson 4 skuadra në 1/8 finale të Champions-it, por për Juventusin duket e vështirë

Tri skuadra italiane në tetëshen e parë të grupit të madh të Champions League, një ndeshje nga fundi i fazës së parë, është arritje e rëndësishme. Sidomos duke marrë parasysh që edhe Juventusi ka ende një shpresë për të kapur trenin e 1/8 finale, edhe pse nuk varet vetëm nga vetja. Të çojë 4 skuadra në “top 8” do të ishte një arritje e jashtëzakonshme e Serie A, jo vetëm për koeficientin e UEFA-s.

Interi është më pranë, i mjafton vetëm një barazim në shtëpi kundër Monaco. Nga ana tjetër, Milani duhet të fitojë në Zagreb kundër Dinamos, një detyrë jo shumë e komplikuar, por as e lehtë. Në të njëjtën situatë është edhe Atalanta, por ajo do të luajë në Barcelonë. Natyrisht, të gjitha llogaritë mund të ndryshohen në varësi të asaj që ndodh në fushat e tjera, por këto janë rezultatet që do t’u garantonin tri skuadrave italiane kalimin në 1/8 finale.

Ka gjithashtu një shpresë të vogël për Juventusin, që duhet të mundë Benfikën në shtëpi dhe më pas të shpresojë për një seri kombinimesh të favorshme. Bardhezinjtë kanë siguruar të paktën pjesëmarrjen në “play off”, por sipas situatës aktuale, do të përballeshin me njërin mes Bayern Munich dhe Real Madridin. Rezultatet e ndeshjeve të së mërkurës së ardhshme mund të ndryshojnë gjithçka.

Ka edhe më keq se bardhezinjtë, bëhet fjalë për një ekip të papritur: Manchester City. Kampionët anglezë duhet patjetër të marrin tri pikë në shtëpi kundër Brugges për të shpresuar që të kualifikohet në “play off”, përndryshe eliminohet.

Dy xhirot e fundit të Champions-it e kanë revizionuar renditjen e UEFA-s. Italia është ende në vendin e dytë në klasifikimin sezonal, pas Premier League. Në vendin e tretë është Spanja, ndërsa Portugalia, Belgjika, Gjermania dhe Franca janë më larg. Konfirmimi për 5 skuadra italiane në Champions është një mundësi më se e besueshme.