Deklarohet publikisht gjakmarrja në Dragoç. Shteti hesht!

Emisioni Fiks Fare solli fakte të pakundërshtueshme se familja Mataj ka ngujuar fisin Hasaj pas vrasjes së djalit të tyre.

Vetëm 20 ditë më parë në fshatin Dragoç të Shkodrës u vra 33 vjeçari Ramazan Mataj , nga Arjon Hasaj banor i të njëjtit fshat. Ky i fundit ka deklaruar pas arrestimit nga policia se e vrau 33 vjeçarin, pasi i kishte ndarë të motrën 2 herë nga burrat, pasi u dërgonte atyre video intime.

E ndërsa 2 vëllezërit Hasaj janë në burg, familja e tyre është e ngujuar. Fiksi solli dëshminë e babait të autorit, Rustem Hasaj, i cili tregon se familja e tij është e ngujuar dhe jo vetëm aq, por plotë 11 familje të fisit të tij janë të gjithë të ngujuar. “Para 3 ditësh më vdiq djali i xhaxhait , i kërkuam familjes së të ndjerit 3 ditë leje, që fisi të bënte varrimin, dhe ai na lejoi, por sapo u bënë 3 ditë të gjithë janë të mbyllur brenda” thotë Rustemi. Ai shpreh shqetësimin për 4 fëmijët e autorit, njëra prej tyre 8 vjeçare e cila është në klasë të dytë dhe nuk po shkonë në shkollë. “Nuk po shkon vajza në shkollë kemi frikë” thotë Hasaj.

Ndërkohë të njëjtin shqetësim ka edhe bashkëshortja e autorit, Ersilda Hasaj, e cila po kujdeset e vetme për 4 fëmijët e tyre. “Nuk kam ditur asgjë, bashkëshorti nuk kishte shfaqur asnjë shqetësim, vajzën nuk po e çoj në shkollë sepse kam frikë” thotë e reja.

Gazetarët e Fiksit nuk ndaluan vetëm te njëra familje, por shkuan edhe te familja Mataj po në atë fshat. Fatmir Mataj, babai i viktimës pranon se nuk e lejon fisin Hasaj të dalë nga shtëpia. “Të mos mërzitet aq shpejt fisi Hasaj se mua më ka vdekur djali dhe nuk më kthehet më, mos t’jua dëgjoi zërin e gojës atyre, brenda do rrinë” thotë Fatmir Mataj.

Babai i viktimës pretendon se djali i tij po përflitet nëpër media si një individ që ka patur të gjitha fajet ai, ndëkohë nuk është kështu. “Djali doli të takonte një vajzë që i shkruante në internet, dhe u vra, vajza i ka nis dhe mesazhe zanore dhe ka qenë zë femre, ku është ky person që nuk arrestohet?” thotë Fatmiri.

I pyetur nga gazetarët për lejen 3 ditore që i dha fisit Hasaj për të bërë varrimin e të afërmit, ai tha se i vajti kryeplaku dhe i kërkoj leje, ndaj i lejoi.

Gazetarët takuan dhe kryeplakun, Caf Çela i cili tregoi se nëse do familja Mataj me e fal fisin Hasaj e fal, nëse nuk do nuk e fal. “Unë shkova në shtëpinë e viktimës dhe kërkuam 3 ditë leje meqë në fisin Hasaj kishte vdekur dikush dhe na u dha leja, por vetëm 3 ditë dhe u mbyllën brenda sërish” thotë Çela.

Për kryeplakun hapi i radhës do jetë që gjithë fshati t’i kërkojë familjes Mataj ta fali fisin Hasaj, të paktën fisin. Sepse familjen ata nuk e falin. Ndërkohë pranon se e di dhe policia situatën mes familjeve. Pra institucionet shtetërore janë në dijeni dhe nuk reagojnë për këtë vetëgjyqësi të paralajmëruar.