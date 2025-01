Opinion / 7 akuzat e SPAK ndaj Bardh Spahisë

Nga Lutfi DERVISHI

Lajmi se SPAK ka marrë në akuzë ish-kryetarin e Bashkisë së Shkodrës, Bardh Spahia, sepse ka hequr nga puna një drejtor në Bashki, është veç maja e ajsbergut. Është gjysma e së vërtetës. Si mund të merret SPAK me një çështje kaq “të rëndomtë,” kur nevojat për të hetuar çështjet e mëdha janë ulëritëse?

Në Shkodër thonë se po te kërkosh lopën e zezë në mes të natës, çdo mi të duket si bishë. E vërteta e plotë është se pas një hetimi shterues, ku janë shpenzuar qindra orë të oficerëve të BKH dhe vetë prokurorëve, SPAK ka arritur të zbulojë se Bardh Spahia:

1. Ka fshehur inceneratorin e Tiranës. Jo vetëm që e ka fshehur, por e ka maskuar si landfill.

2. Si mjek, jo vetëm që Spahia ka ideuar, nxitur dhe konceptuar koncesionin e sterilizimeve, por ka dyshime të arsyeshme se ka nisur një projekt për të sterilizuar votuesit e qeverisë.

3. Si kryetar bashkie, është provuar se ka lidhje me bandat e Shkodrës, veçanërisht me Bajrat, të cilëve iu ka premtuar vendin e drejtorit që ka hequr nga puna.

4. Bardh Spahia ka qenë në prapaskenë të demonstratës së dhunshme të 21 janarit, duke organizuar gjithçka, duke përdorur edhe paratë e veta për të financuar udhëtimin e “shkodranëve” drejt Tiranës.

5. Bardh Spahia është porositësi i Toyota Yaris dhe njeriu që ka tërhequr gjithë fijet në prapaskenë.

6. Bardh Spahia del në çdo bisedë të krimit të organizuar në aplikacionet sky, encro chat, matrix.

7. Prokurorët e SPAK ende nuk kanë zberthyer një mesazh të koduar me dy fjalë dhe për këtë mesazh po kërkojnë ndihmën e partnerëve. Mesazhi është: “Nadja e mirë”.

Kjo dosje monumentale e Bardh Spahisë do të mbetet krenaria e SPAK-ut për 5 vitet që kaluan dhe për 5 vitet që do të vijnë. Dosja e qepur me delikatesë konsiderohet si “Monalisa e drejtësisë shqiptare”.

Nëse dikush thotë se SPAK po merret me çikërrima, le ta mësojë sot se kjo çështje nuk është suksesi i radhës, por edhe një tekst mësimor për brezat e ardhshëm të prokurorëve: SPAK-u nuk ndalet! Është e qartë si drita e diellit që në Shqipëri krimi i organizuar dhe korrupsioni dridhet vetëm nga prokurorët që nuk dinë ku të ndalen!