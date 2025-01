KQZ: 46 deputetët e parë për çdo parti caktohen nga kryetari. Si ndahen mandatet për çdo qark?

Tiranë- Pakti i korrikut mes socialisteve dhe demokratëve për listat, ngriti shumë pikëpyetje se sa deputetë do jenë preferencë e kryetarëve dhe sa e qytetarëve. Dilemës i dha fund Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili ka përllogaritur ndarjen e mandateve në listë të hapur dhe të mbyllur në 12 qarqet e vendit.

Sipas formulës që do aplikohet për herë të parë në zgjedhjet e pranverës, 46 deputetët e parë të çdo subjekti garues do jenë produkt i listës së mbyllur ku renditjen e ka caktuar kryetari, ndërkohë vetëm partitë që arrijnë të marrin një numër mandatesh që tejkalon listën e mbyllur do kenë mundësi të çojnë në Kuvend deputetë si preferencë e qytetarit.

Për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, partitë politike duhet të gjejnë 186 kandidatë, pasi ndonëse garohet për 140 ulëse në Parlament, ndarja e listës së kandidatëve në dy pjesë, një e fiksuar dhe pjesa tjetër e hapur, detyron subjektet garuese të paraqesin më shumë emra.

Sipas projektvendimit të KQZ që Top Channel e disponon, parashikohet që partitë politike të paraqesin një listë të ndarë në dy pjesë, ku 46 do të jenë në pjesën e mbyllur ndërsa 140 në pjesën e hapur, ku do të garohet për çdo votë.