Zjarri në resortin e skive në Turqi, rritet bilanci i viktimave, 66 persona të vdekur dhe 51 të plagosur

TURQI- Rritet bilanci i viktimave nga zjrri që përfshiu hotelin në një vendpushim skish në Turqinë perëndimore. Autoritetet bëjnë të ditur se numri i viktimave ka shkuar në 66 dhe numri i të plagosurve në 51. Siç raportohet ekipet e shpëtimit po kërkojnë ende në hotel për të mbijetuar, duke rritur mundësinë që numri i të vdekurve të rritet.

Zjarri ra rreth orës 3:30 të mëngjesit me kohën lokale, kur shumica e banorëve ishin në gjumë. Në përpjekje për tu evakuuar, disa banorë lidhën çarçafët së bashku për të bërë një litar që e përdorën për të zbritur në një kat më të ulët, treguan pamjet video.

Shkaku i zjarrit mbetet ende i paqartë. Pamjet televizive treguan tym që dilte nga një ndërtesë e përshtatur nga male të mbuluara me borë. Dhjetra ekipe shpëtimi dhe zjarrfikëse u dërguan në zonë nga qytetet përreth. Zjarri ka rënë në katin e restorantit dhe ndërsa në hotel ndodheshin 234 persona.

Heartbreaking news from Turkey!

At least 66 lives lost after a massive fire engulfed a popular ski resort in Turkey's Kartalkaya.....#Turkiye #Kartalkaya #GrandKartalHotel #WIONUncut #HotelFire #SkiResortDisaster pic.twitter.com/iZDafKQfay

— WION (@WIONews) January 21, 2025