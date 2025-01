Horoskopi i Paolo Fox për ditën e enjte 16 janar 2025. Dashuria, puna dhe shëndeti

Të nderuar lexues, ju mirëpresim sërish në takimin e përditshëm dhe të paharrueshëm me horoskopin e astrologut më të famshëm në Evropë, Paolo Fox! Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al marrë nga transkriptimi i transmetimit të përditshëm radiofonik në LatteMiele.

Dashi ♈ – Zjarri: nga 21 marsi deri më 20 prill –

Dashuria: Energjia e Hënës ju bën veçanërisht të pasionuar. Nëse jeni çift, prisni një mbrëmje romantike. Beqarët mund të kenë një takim të veçantë.

Puna: Vendosmëria është pika juaj e fortë, por kujdes të mos bëheni shumë impulsivë me kolegët. Një propozim i ri mund të ndezë entuziazmin tuaj.

Shëndeti: Energji maksimale, por mos e teproni me sforcimet fizike.

Demi ♉ – Toka: nga 21 prilli deri më 20 maj –

Dashuria: Dita mund të sjellë disa keqkuptime mes çifteve. Flisni me qetësi dhe përpiquni të dëgjoni më shumë. Beqarët duhet të shmangin idealizimin e tepërt me kë takojnë.

Puna: Një projekt kërkon më shumë përpjekje sesa pritej. Mos u dekurajoni: suksesi është afër.

Shëndeti: Përkushtohuni relaksimit dhe përkëdheljeve personale.

Binjakët ♊ – Ajri: nga 21 maji deri më 21 qershor –

Dashuria: Afërdita favorizon takimet e reja dhe i bën marrëdhëniet ekzistuese më të lehta dhe më argëtuese. Bëhu spontan!

Puna: Idetë brilante dhe komunikimi i rrjedhshëm do t’ju vendosin në qendër të vëmendjes. Koha e mirë për të bërë marrëveshje të reja.

Shëndeti: Mirëqenia mendore dhe fizike në ekuilibër. Vazhdo kështu!

Gaforrja ♋ – Uji: nga 22 qershori deri më 22 korrik –

Dashuria: Yjet ju kërkojnë të hiqni dorë nga inatet e vjetra. Hapeni zemrën tuaj dhe jini të gatshëm të falni.

Puna: Dita premton të jetë e ngarkuar, por ndjeshmëria juaj do ju ndihmojë të zgjidhni çdo problem.

Shëndeti: Kujdes nga lodhja mendore. Jepini vetes një pushim.

Luani ♌ – Zjarri: nga 23 korriku deri më 22 gusht –

Dashuria: Marsi dhe Venusi në aspektin e mirë sjellin pasion dhe romancë. Çiftet do përjetojnë momente magjike, ndërsa beqarët mund të marrin një deklaratë të papritur.

Puna: Shkëlqeni si gjithmonë, por mos harroni të dëgjoni edhe idetë e të tjerëve. Puna ekipore është kyçe.

Shëndeti: Energjia në krye. Përfitoni nga ajo për të filluar një sport të ri.

Virgjëresha ♍ – Toka: nga 23 gushti deri më 22 shtator –

Dashuria: Yjet ju ftojnë të hiqni dorë nga kontrolli. Lini vend për spontanitet dhe do të shihni që marrëdhënia juaj të lulëzojë sërish.

Puna: Një pengesë e vogël mund t’ju ngadalësojë, por mos lejoni që t’ju zhgënjejë. Saktësia juaj do të bëjë diferencën.

Shëndeti: Pini më shumë ujë dhe kushtojini vëmendje dietës.

Peshorja ♎ – Ajri: nga 23 shtatori deri më 22 tetor –

Dashuria: Hëna në një pozicion të favorshëm e bën atmosferën romantike. Koha e mirë për të pastruar keqkuptimet ose për të deklaruar ndjenjat tuaja.

Puna: Keni aftësi të shkëlqyera ndërmjetësimi. Përdoreni atë për të zgjidhur një konflikt në zyrë.

Shëndeti: Mundohuni të flini më shumë dhe të relaksoheni.

Akrepi ♏ – Uji: nga 23 tetori deri më 22 nëntor –

Dashuria: Pasioni është i lartë, por kini kujdes të mos jeni shumë posesiv. Jepini partnerit tuaj hapësirë.

Puna: Një ndryshim i papritur mund t’ju destabilizojë, por do të jetë pozitiv në planin afatgjatë.

Shëndeti: Shmangni teprimet dhe kujdesuni për veten.

Shigjetari ♐ – Zjarri: nga 23 nëntori deri më 21 dhjetor –

Dashuria: Dita është plot argëtim. Dilni me miqtë ose planifikoni diçka të veçantë me partnerin tuaj.

Puna: Ide dhe mundësi të reja ju vijnë. Bëhuni gati për t’i kapur ato.

Shëndeti: Energji ngjitëse. Ndani atë me ata që keni afër!

Bricjapi ♑ – Toka: nga 22 dhjetori deri më 20 janar –

Dashuria: Nëse jeni çift, kushtojini më shumë kohë partnerit tuaj. Beqarët mund të ndihen paksa të vetmuar, por mos u shqetësoni: është vetëm një moment që kalon.

Puna: Vendosmëria juaj do t’ju sjellë kënaqësi të madhe. Vazhdoni kështu.

Shëndeti: Kushtojini vëmendje qëndrimit tuaj dhe dhimbjeve të shpinës.

Ujori ♒ – Ajri: nga 21 janari deri më 19 shkurt –

Dashuria: Afërdita ju jep hijeshi dhe magnetizëm. Beqarët nuk do kalojnë pa u vënë re, ndërsa çiftet do e gjejnë sërish mirëkuptimin.

Puna: Jeni plot me ide novatore. Ndani ato me ata përreth jush dhe do të shihni rezultatet.

Shëndeti: Kujdesuni për mirëqenien tuaj mendore me momente meditimi.

Peshqit ♓ – Uji: nga 20 shkurt deri më 20 mars –

Dashuria: Yjet ju ftojnë të ëndërroni, por me këmbët në tokë. Shmangni iluzionet dhe shikoni realitetin.

Puna: Kreativiteti është pika juaj e fortë. Përdoreni atë për të kapërcyer një pengesë.

Shëndeti: Relaksimi dhe natyra do të jenë aleatët tuaj më të mirë. /noa.al