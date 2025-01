Arrestohet Presidenti i Koresë së Jugut që vuri ligjin ushtarak

Presidenti i fajësuar i Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol, u arrestua në një operacion masiv të zbatimit të ligjit në kompleksin presidencial të mërkurën, ndonëse ka këmbëngulur në mënyrë sfiduese se agjencia kundër korrupsionit nuk kishte autoritetin për të hetuar veprimet e tij dhe duke shtuar se ai u bind për të parandaluar dhunën.

Në një video-mesazh të regjistruar para se të shoqërohej në selinë e agjencisë kundër korrupsionit, Yoon u ankua që "sundimi i ligjit është shembur plotësisht në këtë vend".

Yoon, presidenti i parë në detyrë i vendit që u prangos, ishte izoluar në rezidencën Hannam-dong në kryeqytetin, Seul, për javë të tëra, ndërsa u zotua të "luftojë deri në fund" përpjekjet për ta rrëzuar atë.

Ai e ka justifikuar shpalljen e tij të gjendjes ushtarake më 3 dhjetor si një akt legjitim qeverisjeje kundër një opozite “antishtetërore” që përdor shumicën e saj legjislative për të penguar axhendën e tij.

Zyra e Hetimit të Korrupsionit për Zyrtarët e Lartë tha se Yoon u soll në paraburgim rreth pesë orë pasi hetuesit mbërritën në kompleksin presidencial dhe rreth tre orë pasi ata hynë me sukses në rezidencë, në përpjekjen e tyre të dytë për ta arrestuar atë për vendosjen e ligjit ushtarak.

Agjencia kundër korrupsionit, e cila po udhëheq një hetim të përbashkët me policinë dhe ushtrinë nëse deklarata e ligjit ushtarak të Yoon përbënte një tentativë rebelimi, ka 48 orë kohë për të kërkuar një urdhër gjykate për një arrestim zyrtar me akuzën e tentativës për rebelim. dhe nëse nuk arrin ta bëjë këtë, Yoon do të lirohet.

Nëse Yoon arrestohet zyrtarisht, hetuesit mund të zgjasin paraburgimin e tij deri në 20 ditë përpara se ta transferojnë çështjen te prokurorët publikë për aktakuzë.

Agjencia kundër korrupsionit u tha gazetarëve se Yoon, gjatë dy orëve të para të marrjes në pyetje, ushtroi të drejtën e tij për të heshtur.

Urdhri i ndalimit për Yoon, i lëshuar nga Gjykata e Qarkut Perëndimor të Seulit, thoshte se kishte arsye thelbësore për të dyshuar se ai kreu krime si "udhëheqës i një rebelimi".

Kompetencat presidenciale të Yoon u pezulluan kur parlamenti e fajësoi atë më 14 dhjetor. Çështja e fajësimit tani i takon Gjykatës Kushtetuese, e cila mund ta shkarkojë zyrtarisht Yoon nga detyra ose ta refuzojë çështjen dhe ta rikthejë atë në detyrë.

Në një mesazh të veçantë të postuar në llogarinë e tij në Facebook pas ndalimit të tij, Yoon pretendoi se "ligji ushtarak nuk është një krim", duke thënë se deklarata e tij ishte e nevojshme për të rritur ndërgjegjësimin për një opozitë që po ushtronte "diktaturë legjislative duke bllokuar ligjet dhe buxhetet" dhe " paralizuese” punët e shtetit. Ai mohoi akuzat për rebelim, duke e përshkruar fajësimin e tij si "mashtrim".

Udhëheqësi në detyrë i Koresë së Jugut, Zëvendëskryeministri Choi Sang-mok, lëshoi ​​një deklaratë herët të mërkurën duke i kërkuar zbatimit të ligjit dhe shërbimit presidencial të sigurisë që të sigurojnë që të mos ketë “përplasje fizike”.

Pas ndalimit të Yoon, Choi u takua me diplomatë nga grupi i shtatë vendeve, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Japoninë, Britaninë dhe Gjermaninë, si dhe përfaqësuesin e Bashkimit Evropian, për t’i siguruar ata se qeveria po funksiononte në mënyrë të qëndrueshme. /noa.al

Foto: AP