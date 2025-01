Flick, më krenar se kurrë: Mbappe na ndëshkoi mjaft herët, por reagimi ynë ishte i jashtëzakonshëm

Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, shprehu entuziazëm dhe krenari pas triumfit bindës 5-2 ndaj Real Madridit, në finalen e Superkupës së Spanjës. Ky ishte trofeu i tij i parë si trajner i Barcelonës, ndaj vlerësoi paraqitjen e ekipit katalanas në një ndeshje të cilën e cilësoi si të shkëlqyer.

Flick theksoi se uniteti dhe loja kolektive ishin çelësi i suksesit: "Mbrojtëm dhe sulmuam së bashku, gjithmonë të bashkuar. Ky ishte çelësi i fitores sonë. Ekipi ndjen se tashmë jemi një ekip i madh dhe kjo na ndihmon të përmirësohemi çdo ditë".

Trajneri gjerman u shpreh pozitiv për mënyrën se si luajti skuadra e tij, duke e cilësuar finalen e mbrëmshme si një hap përpara: "Kemi bërë një ndeshje të shkëlqyer. Sot është një ditë për të qenë pozitivë dhe optimistë. Duhet të mësojmë nga çdo ndeshje dhe të përmirësohemi dita-ditës".

Pavarësisht të luajturit me 10 lojtarë për një pjesë të madhe të ndeshjes, Flick vlerësoi reagimin e ekipit dhe përgëzoi stafin për vendimet e duhura: "Nuk është e lehtë të luash me 10 lojtarë kundër Real Madridit, por e përballuam situatën si ekip. Diskutuam si staf për ndryshimet kur mbetëm me një lojtar më pak dhe gjithçka funksionoi mirë".

Trajneri pranoi se kishte gabime gjatë lojës, por theksoi rëndësinë e zvogëlimit të tyre për të ardhmen: "Kemi bërë disa gabime dhe duhet t’i reduktojmë ato. Kur kemi topin, gjithçka bëhet më e lehtë. Stili ynë i lojës është i rëndësishëm dhe dua që ekipi të vazhdojë në këtë drejtim".

Flick falënderoi tifozët për mbështetjen dhe lavdëroi karakterin e lojtarëve të tij pas golit të hershëm të Mbappé: "Jam krenar për lojtarët, stafin dhe tifozët. Pasi e pësuam golin e Mbappe mjaft herët, treguam karakter. Reagimi ynë ishte i jashtëzakonshëm".

Trajneri gjerman e përfundoi konferencën duke theksuar ambicien për të fituar tituj të tjerë dhe për të vazhduar progresin si ekip: "Në klube të mëdha si Barcelona, synimi është gjithmonë të fitosh tituj. Për këtë punojmë çdo ditë. Duhet ta tregojmë në çdo ndeshje se sa të mirë jemi".