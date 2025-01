Deputeti Sula: Shqipëria është rasti unik në botë, ku qeveria ul numrin e popullsisë dhe shton atë të punonjësve të administratës

TIRANË- Deputeti i Partisë Demokratike, Dashnor Sula, është shprehur se Shqipëria është rasti më unik në botë, ku ulet numri i popullësisë dhe rritet numri i punonjësve të administratës. Por sipas Sulës, disproporcioni nuk është problemi i vetëm në fakt. Ai shton se qeveria në pushtet ka dëbuar shqiptarët nga vendi i tyre dhe ka lënë këtu aq sa mund ti kontrollojë votën përmes punësimeve.

Sula foli dhe me shifra duke deklaruar se në në Bashkimin Europian punësimi në shtet zë 16% të totalit, krahasuar me 26% në vendin tonë. Këto sipas Sulës, janë punësime elektorale dhe siç ai e quan, përçmim i qytetarëve.

Postimi i plotë:

Qeveria ul numrin e popullsisë por shton atë të punonjësve të administratës.

Shqipëria duhet të jetë rasti më unik në botë ku në një kohë që numri I popullsisë bie në mënyrë drastike, rritet numri I të punësuarve në shtet. Që nga viti 2013, kur në qeveri erdhi mazhoranca aktuale, Shqipërinë sipas statistikave të Eurostat e të tjerave e kanë lënë mbi 1 milionë shqiptarë për të siguruar një jetesë më të mirë në BE apo Britani e SHBA. Në një kohë që vendi ynë regjistron këto shifra të zbrazjes së Shqipërisë, administrate publike, pra ata që punësohen për ti shërbyer qytetarëve të këtij vendi janë rritur në mënyrë eksponenciale.

185,696 persona paguhen nga paratë e taksapaguesit shqiptar. Ndërkohë kur na ndajnë edhe 4 muaj nga zgjedhjet, qeveria ka shpallur edhe 1200 vende të tjera të lira për tu punësuar në shtet. Nuk është disproporcioni, problem I vetëm në këtë fakt. Qeveria i merr qindëra miliona euro taksapaguesve shqiptarë për të përgatitur sisteme në mënyrë që shërbimet të merren përmes teknologjisë dhe të shmanget kontakti me qytetarin. Por pavarsisht parave që shpenzohen, administrata vetëm fryhet dhe kjo për një qëllim të thjeshtë, për të manipuluar rezultatin e zgjedhjeve. Kjo qeveri ka dëbuar shqiptarët nga vendi I tyre dhe ka lënë këtu aq sa mund ti kontrollojë votën përmes punësimeve.

Në Bashkimin Europian punësimi në shtet zë 16% të totalit, krahasuar me 26% në vendin tonë. Gjermania ka vetëm 11% të punonjësve në shtet. Tendenca në Europë është për reduktimin e administratës publike. Në Shqipëri, prej vitit 2013 administrata është fryrë me mbi 21 mijë nëpunës, çereku i tyre drejtorë dhe nëpunës të tjerë të lartë. Reformat e ndërmarra, si ajo administrative-territoriale, ku kaluam nga sistemi i komunave në 61 bashki, sollën efektin e kundërt nga ai që pritej, duke shtuar me 50% numrin e punonjësve.

Mos u mashtroni me punësimet elektorale. Ajo që bën kjo qeveri është përçmim i qytetarëve. Një pagë e ndanë në 2 rroga vetëm për të marrë vota. Në vend që tu rrisë pagën atyre që punojnë, pagën e tyre e ndajnë në gjysmë pasi me gjysmën tjetër të atyre që punojnë paguhen patronazhistët.