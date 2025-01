Autostrada e re, dalin tarifat që duhet të paguani për segmentet Rinas-Thumanë, Kashar-Rinas dhe Kashar-Thumanë

Nga 4 janari është rikthyer pagesa për çdo kalim me automjet në rrugën e re që lidh Kasharin me Tiranën dhe anasjelltas.

Autostrada është rreth 21 kilometra e gjatë. Një motor me fuqi deri 250 cm kubik tarifohet me 170 lekë kurse një veturë me 250 lekë. Kurse kamionët, autobusët dhe mjetet më të larta se 2.2 metër pagiajnë 620 lekë.

Ndërsa mjetet e tonazhit të rëndë me 4 e më shumë akse tarifohen me 870 lekë.

Këto tarifa janë të vlefshme për shfrytëzimin me një kalim të vetëm për të gjithë aksin rrugor.

Megjithatë tani janë publikuar nga kompania koncesionare edhe tarifa për segmente të veçanta të kësaj autostrade, si Rinas-Thumanë, Kashar-Thumanë dhe Kashar-Rinas.

Siç shihni tabelën, për aksin Kashar-Rinas, çmimi nis nga 50 lekë për triçiklët, ose 0,6 euro, 80 lekë për veturat dhe deri në 270 lekë (0,6 euro) për kamionët ose automjetet e tjera me katër ose më shumë akse.

Për aksin Kashar-Thumanë, tarifat nisin nga 170 lekë për motorët, 250 lekë për veturat dhe deri në 870 lekë (8,8 euro), për kamionë.

Sa i përket aksit Rinas-Thumanë, çmimet në toll nisin nga 120 lekë (1,2 euro) për motorët, 170 lekë për veturat dhe deri te 600 lekë (6,1 euro) për kamionët.

Autostrada e re e tipit A nis nga Thumana dhe lidhet me superstradën Tiranë-Durrës dhe ka tre korsi në secilin krah, por njëra është e dedikuar për urgjencat.

Ajo u ndërtua nga një kompani private që do të vjelë fitimet për 35 vjet rresht dhe më pas sipas kontratës do të duhet ti rikthehet shtetit.