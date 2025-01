Del foto e të riut që u dhu*nua barbarisht në berberhane

Një 23-vjeçar, Nikola Agolli që shihni në foto, është plagosur mbrëmjen e kaluar në Pogradec teksa ishte duke u qethur në një berberhane.

Mësohet se i riu ka marrë 5 qepje në kokë dhe 30 penj në dorë aty ku ka pasur edhe çarjet më të mëdha me mjetin prerës, sharrë druri.

Autori ka hyrë me shpejtësi në berberhane dhe ka goditur 23 vjeçarin i cili po lante kokën pasi kish mbaruar qethjen.

Pas ngjarjes i riu është arratisur me shpejtësi dhe policia ende nuk ka dhënë asnjë detaj për kapjen e tij.

Sidni Syzo është një emër i njohur për policinë, por për shkak të njohjeve dhe pasurisë që ka, hyn e del lirisht nga Komisariati i Policisë.

Ai ka shkuar me paramendim për të vrarë 23-vjeçarin, por policia ende nuk luan as gishtin e vogël për ta arrestuar, shkruan joq.

Banorët e Pogradecit janë të shqetësuar pasi raste të tilla, ku të fortët me lekë, janë të paprekur nga policia, sa vijnë e shtohen, e bashkë me to edhe krimet e kryera prej tyre.