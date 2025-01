Berisha viziton Salianjin në burgun e Fierit (FOTO)

Fier- Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka mbërritur në burgun e Fierit për të zhvilluar një takim me ish-deputetin Ervin Salianji, i cili po qëndron në këtë institucion pas dënimit me një vit burg për kallëzim të rremë, lidhur me dosjen “Babalja”.

Salianji, i cili është në burg që nga muaji shtator, ka apeluar dënimin dhe çështja e tij është aktualisht në Gjykatën e Lartë, ku ka kërkuar ndryshimin e vendimit të gjykatës së Apelit.

Gjatë kohës që ai ndodhet në burg, Salianji ka pasur disa vizita nga zyrtarë të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët kanë shprehur mbështetje për të.