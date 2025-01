I vodhi me dhunë çantën një të huaje, arrestohet 17-vjeçari

VLORA- Dy perosna janë arrestuar për vepra të ndryshme penale në Vlorë. Mësohet se një 17-vjeçar u vu në pranga, pasi akuzohet për vjedhje me dhunë, ndërsa, një tjetër i ri u prangos, pasi akuzohet për armëmbajtje pa leje. Materialet iu referuan Prokurorisë, për të dyja rastet, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë:

DVP Vlorë/Vijojnë kontrollet për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive në qarkun Vlorë. I vodhi me dhunë një shtetaseje të huaj, çantën ku mbante para dhe sende personale, ndalohet 17-vjeçari. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë, pas marrjes së kallëzimit nga një shtetase filipinase, se një shtetas i kishte vjedhur me dhunë, në rrugë, çantën me një shumë parash dhe sende personale, nisën punën për identifikimin e autorit dhe kapjen e tij.

Nga veprimet e shpejta hetimore, analizimi i kamerave të sigurisë dhe informacionet e siguruara në rrugë operative, u bë i mundur identifikimi dhe ndalimi i shtetasit O. S., 17 vjeç, banues në Vlorë. Shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale çantën, me një celular, dokumente identifikimi dhe disa karta banke. I akuzuar për armëmbajtje pa leje, kapet dhe vihet në pranga 42-vjeçari.

Në vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e Forcës së Posaçme Operacionale në DVP Vlorë në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Vlorë bënë të mundur kapjen e shtetasit A. L., 42 vjeç, banues në Vlorë.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, me vendimin e datës 21.04.2023, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”. Materialet iu referuan Prokurorisë, për të dyja rastet, për veprime të mëtejshme.