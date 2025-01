KQZ hedh shortin për fletën e votimit në Kosovë, renditja e partive politike

KOSOVË- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), ka hedhur shortin për renditjen e subjekteve politike në fletëvotimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës që do të mbahen më 9 shkurt 2025. Sipas shortit të hedhur, partitë kryesore politike kanë marrë numrat përkatës në fletëvotim.

Lëvizja Vetëvendosje do të jetë e renditur me numrin 118, Partia Demokratike e Kosovës do të ketë numrin 131, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë numrin 124. Koalicioni AAK-Nisma Socialdemokrate është renditur me numrin 137 në fletëvotim.

Lista e Partive politike dhe numrave të rënë në short:

138. Partia Fjala

137. Nisma Socialdemokrate-AAK, Forumi Intelektual E-30, Lista Konservatore

136. Opre Roma Kosova

135. Koalicija Vakat

134. Kosova Demokratik Türk Partisi

133. Srpski narodni pokret

132. Za Slobodu Pravdu i Opstanak

131. Partia Demokratike e Kosovës

130. Yenilikçi Türk Hareket Partisi

129. Koalicioni për Familje

128. Fatmir Bytyqi

127. Socialdemokratska Unija-Sdu

126. Gradjanska Inicijativa Narodna Pravda

125. PDAK-LPB

124. Lidhja Demokratike e Kosovës

123. Partia e Ashkalinjëve

122. Kosova Adalet Türk Partisi

120. Partija Kosovskih Srba

119. Nova Demokratska Stranka

118. Lëvizja Vetëvendosje

117. Partia Balli Kombëtar Demokrat shqiptar

116. Srpska Demokratija

115. Partia Liberale Egjiptiane-PLE

114. Partia Rome e Bashkuar e Kosovës

113. Jedinstvena Goranska Parija

112. Lista Serbe

111. Inciativa e Re Demokratike e Kosovës- IRDK

Ky short përcakton renditjen e këtyre subjekteve për zgjedhjet e ardhshme, duke i dhënë mundësinë votuesve të identifikojnë më lehtë partitë e tyre të preferuara. Tërheqja e shortit ka ndodhur pas certifikimit të listës së votuesve nga KQZ, që ka përfshirë gjithsej 2 milionë e 75 mijë e 868 votues, me 1 milion e 970 mijë e 944 votues brenda Kosovës dhe 104 mijë e 924 votues jashtë vendit.