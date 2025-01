Lautaro është gati për derbin e Superkupës: Milani, i vetmi ekip që na ka mundur në kampionat

Është një derbi që vlen një trofe, i pari i këtij sezoni. Sonte, Interi dhe Milani do të përballen në Riad, në finalen e Superkupës së Italisë. Ekipi i Inzaghit kaloi Atalantën në gjysmëfinale, ndërsa kuqezinjtë e Conceicao fituan me përmbysje ndaj Juventusit. Para aktit të fundit të kësaj kompeticioni, kapiteni i Interit, Lautaro Martinez, ka folur me mediat në konferencë për shtyp.

Si ndjehet Interi përpara trofeut të parë të vitit?

Shumë mirë, besoj se i kemi rikuperuar energjitë, edhe pse me dy ditë stërvitje. Jemi mirë si grup, si skuadër. Do të përballemi me një skuadër të fortë si Milani, e vetmja që na ka mundur në kampionat. Do të jetë një sfidë e bukur për t’u luajtur, do ta përgatisim ndeshjen për të marrë maksimumin ndaj Milanit.

Çfarë kujtimesh ke nga goli i vitit të kaluar këtu në Riad?

Ka qenë e rëndësishme të luanim këtu në të kaluarën dhe ta fitonim trofeun. Është bukur, kam shënuar në dy finale të luajtura këtu. Të hënën do të jetë e treta e vërteta, aq më tepër një derbi. Është e rëndësishme të përgatitemi mirë, sepse kundër Atalantës ishte një ndeshje fizike, por ne jemi mirë si skuadër. Do të bëjmë një ndeshje të madhe.