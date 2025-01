Ylli i muzikës në Angli ndërron jetë në moshën 32-vjeçare. Nuk jepet shkaku

Mbretëresha e DRAG "The Vivienne", e cila fitoi një seri të RuPaul’s Drag Race UK dhe luajti në Dancing on Ice, ka vdekur në moshën 32-vjeçare

James Lee Williams, e njohur si drag queen The Vivienne, ka ndërruar jetë në moshën 32-vjeçare, raporton noa.al duke cituar BBC.

Publicisti Simon Jones tha se performuesja, e cila ndërroi jetë gjatë fundjavës, ishte "një person jashtëzakonisht i dashur, me zemër të madhe dhe e mrekullueshme".

The Vivienne fitoi serinë e parë të RuPaul’s Drag Race UK në vitin 2019.

Jones kërkoi privatësi për familjen e saj dhe tha se detaje të tjera nuk do të publikohen në këtë moment.

Gjyqtarja e RuPaul’s Drag Race, Michelle Visage, e përshkroi lajmin për vdekjen e The Vivienne si "zemërthyese".

Në një postim në rrjetet sociale, Visage shkroi: "E qeshura jote, zgjuarsia, talenti dhe drag-u yt. I kam dashur të gjitha, por më së shumti e kam dashur miqësinë tonë.

Ishe një dritë për kaq shumë njerëz… Të dua, e dashura ime. Do të më mungosh pafundësisht."

Ylli tjetër i Drag Race UK, Bimini Bon Boulash, gjithashtu reagoi ndaj lajmit duke shkruar në Instagram: "Jam kaq e tronditur, më vjen shumë keq."

Cheryl The Queen, më parë e njohur si Cheryl Hole, e cila mori pjesë në të njëjtën seri të Drag Race si The Vivienne, ndau gjithashtu deklaratën në Instagram, duke shkruar: "Do të të dua përgjithmonë, Viv."

Jones tha se këto ishin fjalë që "nuk kishte dashur kurrë t’i shkruante".

"Asnjë nuk më ka bërë të qesh aq shumë sa Viv. Gjenialiteti i saj komik dhe zgjuarsia e saj ishin të pakrahasueshme," tha ai.

"Jam kaq krenar dhe me fat që Viv ishte një pjesë kaq e madhe e jetës sime çdo ditë për pesë vitet e fundit."

Williams lindi në Uells dhe mori emrin e saj të skenës për shkak të dashurisë për veshjet Vivienne Westwood.

Përveçse fitoi Drag Race, The Vivienne u rendit e treta në edicionin e vitit 2023 të Dancing On Ice dhe interpretoi si Wicked Witch of the West në një turne të Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës të muzikës The Wizard of Oz.

Ajo e ripërsëriti rolin në West End në teatrin Gillian Lynne vitin e kaluar.

Në një postim në Instagram për Boxing Day, The Vivienne ndau një seri fotosh, duke shkruar: "Momente të paharrueshme të vitit 2024".

"Çfarë viti që ka qenë. Ja për të arritur lartësi të reja dhe për të realizuar ëndrrat në vitin 2025," përfundoi ajo postimin me: "Viv xxx."

Që nga viti 2016, James ishte shfaqur në një numër shfaqjesh dhe filmash televizivë, duke përfshirë Just Tattoo of Us, The Big Fat Quiz of the Year, Celebrity Juice dhe Trump në Tweet./noa.al