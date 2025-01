Policia reagon për të shtënat me armë zjarri në Vlorë: Nuk gjetëm njeri te lagja ‘Lef Sallata’!

Policia e Vlorës ka reaguar për të shtënat me armë zjarri të njoftuara nga qytetarët pas një përleshje mes të rinjsh në këtë qytet.

‘Në orën 18:36, në sallën operative të DVP Vlorë është marrë një njoftim se në lagjen “Lef Sallata” dyshohet se ka ndodhur një konflikt.

Policia ka shkuar menjëherë në vendin e raportuar, por deri tani nuk janë konstatuar persona të përfshirë në konflikt. Vijon puna për identifikimin e tyre dhe sqarimin e plotë të këtij rasti.

Sqarojmë se, në lidhje me një zhurmë të ngjashme me të shtënë me armë zjarri, po kryhen verifikimet përkatëse nga ana e shërbimeve të Policisë’, njofton policia.