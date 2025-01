“Gjatë shtatzënisë Atilla ishte në burg, nuk kisha as ushqim”, Drenusha Latifit rrëfehet për periudhën e vështirë

Mes lotësh, Drenusha Latifi, ka rrëfyer në Big Brother VIP Kosova për jetën, karrierën dhe vështirësitë me të cilat është përballur. Ajo ka folur për humbjen e babait të saj, kur ajo ishte në adoleshencë dhe për gjendjen e vëllait të saj.

E kam pasur një fazë të vështirë, depresive. Unë jam rritur mirë deri në moshën 12 vjeçe dhe ka qenë shumë e rëndë për mua. Nuk e kam pranuar asnjëherë që ka vdekur. Ai ka qenë gjithçka për mua.”- ka treguar ajo.

Drenusha gjithashtu ka rrëfyer mes lotësh edhe për njohjen me ish-bashkëshortin e saj, Atilla Kardesh, martesë, e cila do të përfundonte pas 10 vjetësh me divorc.

“Në vitin 2013 kam takuar partnerin tim që kam dy fëmijë me të. Kemi pasur një relacion të çuditshëm, prishje dhe ribashkime. Në shtatzëninë time ai ishte në burg, nuk kam pasur ku të jetoj, as çka të ha. Njerëzit mendojnë se shtetet e Evropës të ofrojnë të gjitha mundësitë, por më kanë dhënë vetëm hotele. E vuaj atë pjesë. Pasi vajza ka mbushur 1 vjeç kanë filluar problemet, më pas kam vendosur t’i jap fund lidhjes, por mora vesh që jam shtatzënë tashmë duke pritur një djalë. Kam dashuruar edhe më herët, edhe para njohjes me ish-partnerin tim, por, mendoja se ishte personi i duhur në momentin e duhur. Në periudhën kur kemi vendosur të ndaheshim, unë e kuptova se isha shtatzënë për herë të dytë.”-th Drenusha.

Ajo gjithashtu deklaroi se ndarjen nga ish-bashkëshorti e kishte përjetuar rëndë sidomos djali i tyre, Zaku, për të cilin tha se kishte filluar të manifestonte sjellje agresive.

Djali im ndarjen nuk e ka pritur mirë saqë shteti suedez ka hetuar gjendjen e tij.

Drenusha gjithashtu tha se ish-partneri e kishte akuzuar se ajo ishte fajtore për ndarjen e tyre.

Ish-missi e përmbylli këtë rrëfim prekës duke thënë se “është gruaja më me zë e momentit”.

E di që ka shumë gra sikurse unë, por jam gruaja më me zë e momentit.