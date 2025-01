Rozana fal Jozin pas komentit denigrues, banorja përplaset me Gertën dhe Amberin

Një koment denigrues i Jozit për Rozanën që u soll në vëmendje Prime-n e kaluar, krijoi një situatë shqetësuese në shtëpi. Gjithsesi banorja e fali Jozin, gjë që më pas solli një lumë komentesh nga Gerta dhe Amberi, të cilat e quajtën një lojë nga të dy banorët.

Jozi: Me të vërtet që unë nuk jam ai Joz. Jam me fat që kisha një femër të tillë përballë në një situatë të tillë dhe e kam vlerësuar si jetën. Për mua aspak nuk ka qenë aktrim. Nuk e vlerësoj fare nga pjesa e Amberit, sidomos nga ana e Gertës që është aq ngjitëse, e cila nuk e besoi një falje të tillë. Por Rozana Radi e ka treguar veten. Femër me vlera.

Rozana: U detyrova ta falje pak më përpara seç duhej për të diskutuar me Jozin. Por më beso se isha më e rënduar seç duhet emocionalisht. Nuk e prisja që një djal që është sa gjysma e moshës time të nxirrte një fjalë të tillë. Unë nuk i harroj ata që kam falur. Mendoj se duhet t’i japim çdo kujt një shans, ashtu si çdokush na ka dhënë ne nga një shans, por pa e përsëritur një herë të dytë. Unë e ndjeva për ta bërë në ato momente. Presioni ishte shumë i madh. Isha e rënduar emocionalisht, por sot do të bëja të njëjtën gjë. Njerëzve dua t’i jap mundësi. Si përcillet te njerëz të dytë dhe të tretë që e kanë marrë për lojë nuk e di, por kjo është jeta ime.

Arbri: Unë jam dakord me pjesën e faljes, por unë e kam ndjekur deri herët në mëngjes. Jozi është një këngëtar i mirë, por dhe një manipulator. Jozi u pyet për këtë situatë dhe tha që është një lojë e nuk shfaqi asnjë shenjë pendese. Në momentin që ka mbaruar Prime, pa që ishte i nomuniar dhe ka bërë disa tipare të manipulimit. E para ishte kur kapi Rozanën pa u qetësuar akoma. Përdori manipulimin kur ajo ishte shumë e ngarkuar. Nga fakti i nominimit pati një këmbëngulje që ajo ta falte në ato momente dhe argumenti për t’u mbrojtur ishte shejtani. Nuk e di si komunikojnë këta me shejtanin. Jam pro pranimit të faljes, por më bën të dyshoj te qëllimi. Ajo nuk pati kohë as të merrte veten. Ishte gati tre orë në mënyrë të vazhdueshme. Këto janë shenja papërgjegjshmërie. Unë nuk i kuptoj këto lloj arsyetimesh, por për mua ishin vetëm për të larë atë që bëri.

Jozi: Nuk jam aspak dakord me këtë. Unë e bëra për shkak se pashë vuajtjen që përjetoi Rozana.