Horoskopi i Paolo Fox për muajin Janar 2025

Lexoni horoskopin mujor nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra astrologjike për muajin janar 2025 për secilën shenjë të zodiakut.

Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Për ata që kanë qenë në një lidhje për një kohë të gjatë, vitet e kaluara mund të kenë sjellë shpërblime të rëndësishme. Disa kanë formalizuar marrëdhëniet e tyre, ndërsa të tjerët kanë përjetuar rritje në dashuri. Për ata që janë të ndarë, pas një periudhe pritjeje të gjatë, ka shpresë për një pasion të ri. Dashuria kërkon guxim, dhe ju si Dashi e dini mirë këtë. Kur e ndjeni se është momenti i duhur për t’u përfshirë në një histori dashurie, nuk hezitoni. Janari premton më shumë, edhe pse fokusi kryesor mbetet puna. Përqendrimi te aspekti praktik i jetës do të jetë thelbësor për të arritur suksesin.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Shpëtimi nga barrat që keni mbartur për vite të tëra është prioritet këtë vit, dhe 2025 premton të jetë fitimtar për ju. Ky vit do t’ju lejojë të merrni vendime të guximshme dhe të dobishme për mirëqenien tuaj. Shumë do të varen nga mosha dhe fusha juaj e veprimtarisë, por përfitimet do të jenë të arritshme. Projekte të rëndësishme do të kenë hapësirë më të madhe në gjysmën e dytë të vitit. Me Marsin aktiv deri në prill, do të ndiheni të fortë dhe të qëndrueshëm. Ata që kanë çështje ligjore në pritje mund të presin zgjidhje të favorshme. Edhe pse nuk mund të fshini të kaluarën në një moment, yjet ofrojnë hapje dhe mundësi të reja.

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Keni shumë ide, por ndikimi i Saturnit ju ngadalëson, sikur të mos ju dëgjonin ose sikur të përpiqeshit të bëni më shumë se sa është e mundur. Kjo mund të ndodhë sepse nuk keni më dëshirë të bëni të njëjtat gjëra, ose sepse dikush po ju pengon. Janari është një muaj interesant për ata që dëshirojnë të ndryshojnë ambientin e punës, të fillojnë diçka të re, ose të vazhdojnë projektet e nisura në fund të vitit 2024. Për çështje financiare dhe ligjore, parashikimet janë pozitive.

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

Viti 2025 nis me një qiell të favorshëm për ju. Marsi në shenjë, që nga data 6 janar, dhe Saturni në aspekt pozitiv ju ofrojnë mundësi të shkëlqyera profesionale. Yjet mbështesin veçanërisht punonjësit e pavarur. Projektet e mëdha do të kenë rëndësi këtë muaj, por kini kujdes me financat. Shpenzimet e tepërta mund të sjellin shqetësime. Për ata që kërkojnë dashuri, durimi është çelësi, pasi gjërat nuk do të ndodhin menjëherë. Harmonia me shenjat Binjak dhe Virgjëreshë mund të jetë e luhatshme, ndërsa me Luanin mund të ndjeni një lidhje më të fortë se vitin e kaluar.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Transformimet e muajve të fundit kanë qenë të rëndësishme, dhe 2025 premton më shumë. Gjithashtu, Saturni do të kalojë për disa muaj në favorin tuaj. Suksesi është në horizont, veçanërisht për ata që punojnë të pavarur, pasi mund të marrin vendime më të mira dhe më të lira. Energjia juaj e fortë dhe vendosmëria do të jenë të pamposhtura, por kujdes: ndonjëherë njerëzit përreth mund ta kenë të vështirë t’ju kuptojnë dhe të ecin me ritmin tuaj.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Janari sjell ende njëfarë presioni dhe tensioni për ju. Disa njerëz mund të mos jenë dakord me vendimet që keni marrë në të kaluarën, duke krijuar paqartësi dhe ndjenja tensioni. Ata që kanë lënë një punë apo një grup të mëparshëm tani janë në proces rindërtimi mbi baza të reja. Në dashuri, disa konflikte të vogla mund të përkeqësohen nga tensionet e lidhura me punën. Në këto rrethana, është më mirë të mos shqetësoheni për detajet e vogla dhe t’i lini gjërat të rrjedhin natyrshëm.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Që nga vera e kaluar, jeni ndier më të gjallë dhe të gatshëm për të përballuar sfidat. Ky ritëm do të vazhdojë edhe gjatë gjysmës së parë të vitit 2025. Janari ju ofron mundësi për të nisur projekte të reja dhe për të kapërcyer pengesat e kaluara. Zgjidhjet e dobishme për çështje financiare dhe ligjore janë në horizont. Kjo është koha për të rritur prestigjin profesional ose për të kthyer faqen pas një periudhe të vështirë.

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

2025 është viti i rikthimit për ju, dhe janari fillon me shenja të qarta të rimëkëmbjes. Megjithatë, fillimi i vitit mund të ndihet ende i lodhshëm, për shkak të tensioneve të mbartura nga viti i kaluar. Me Marsin dhe Venusin në aspekt të mirë, do të keni energji për të përballuar sfidat dhe për të fituar. Beqarët kanë një horoskop premtues për njohje të reja, ndërsa çiftet mund të zgjidhin probleme dhe të forcojnë lidhjet.

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Janari fillon me disa dyshime. Mund të ndiheni sikur gjërat po lëvizin më ngadalë se ç’prisnit, dhe disa angazhime po bëhen më të lodhshme. Historitë e reja të dashurisë janë intriguese, por mendimet tuaja janë të ndara, pasi keni sfida të mëdha për të përballuar. Është e rëndësishme të mos nxitoni dhe të prisni momentin e duhur për të vepruar. Tradhtitë dhe zgjedhjet e nxituara mund të komplikojnë situatën.

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Fillimi i vitit sjell mundësi për të prezantuar projekte dhe për të arritur marrëveshje. Janari deri në maj është periudha më e favorshme për të zgjidhur çështje ligjore ose për të mbyllur një kontest. Mos e humbni këtë shans, pasi më vonë mund të ketë vonesa. Për të rinjtë, situata profesionale paraqitet premtuese. Në dashuri, do të vlerësoni më shumë inteligjencën dhe komunikimin sesa pamjen e jashtme.

Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

Jupiteri do të jetë mburoja juaj deri në qershor, duke ju mbrojtur nga situata të ndërlikuara. Nga korriku, Urani sjell ndryshime pozitive dhe mundësi të reja. Shumë prej jush do të ndihen të gatshëm për të ndryshuar punë, grup, ose për të eksploruar horizonte të reja. Kjo periudhë është ideale për të investuar në përvoja të reja, por gjithçka duhet bërë me kujdes dhe mendim të qartë.

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Fillimi i vitit mund të ndjehet i ngadalshëm për shkak të ndikimit të Jupiterit, por mos u shqetësoni. Nga qershori, gjithçka ndryshon për mirë. Ata që punojnë të pavarur do të shohin projektet e tyre të marrin hov. Në dashuri, Venusi sjell emocione të sinqerta dhe dëshirë për të lënë pas të kaluarën. Beqarët duhet të jenë të hapur ndaj njohjeve të reja, pasi janari është veçanërisht i favorshëm për takime të reja. Të dielat janë dita më intriguese për dashurinë dhe shoqërinë. /noa.al