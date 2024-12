Shpendi dhe fati i pabesueshëm i golit kundër Cesena: Nuk ishte e lehtë të luaja kundër ekipit të zemrës

Fakti që kishte shënuar vetëm një gol gjatë sezonit po bëhej barrë e rëndë për Stiven Shpendi, lojtarin e kombëtares shqiptare U-21. Ndonjëherë, fati duket se dëshiron të të sfidojë, duke të lejuar të shënosh pikërisht kundër skuadrës ku je rritur dhe me të cilën ke ende një lidhje të veçantë. Këto janë fjalët e sulmuesit të Carrarese, pas ndeshjes kundër Cesena:

"Ndeshja kundër Cesena për mua nuk ishte si të tjerat, sepse lidhja ime me qytetin, skuadrën dhe shoqërinë ku jam rritur futbollistikisht është shumë e fortë. Nëse në anën tjetër do të ishte edhe vëllai im, do të kishte qenë edhe më emocionuese. Nuk ishte e lehtë, por luftuam dhe arritëm një rezultat të madh.

Jam i bindur se mund të kontribuoj edhe më shumë për ekipin blu. Për shembull, në aspektin e realizimit duhet të jem më i ftohtë, sepse pata një mundësi të madhe disa metra larg portës. Gjithsesi, më pas arrita ta gjej golin në një situatë shumë më të ndërlikuar.

Sigurisht, nuk dekurajohem sepse shokët e ekipit krijojnë raste për të shënuar dhe kështu, në një mënyrë apo tjetër, situata përsa iu përket golave do të përmirësohet. Muajt e parë te Carrara nuk ishin të thjeshtë për shkak të disa problemeve fizike, që më në fund arrita t’i kapërcej. Tani jam në gjendje të mirë fizike, konsiderohem një aset i rëndësishëm për skuadrën".