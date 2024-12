Berisha nxjerr foton: Nga kjo nisën konfliktet mes familjes Rama dhe çiftit Veliaj- Xoxa

TIRANË- Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha në konferencën e sotme me gazetarët ka publikuar një foto nga rrjetet sociale të Ajola Xoxës, bashkëshortes së kryebashkiakut të Tiranës.

Në këtë foto, Ajola Xoxa shihet me një grua tjetër, të cilën komentuesit shprehen se është Linda Rama. Pavarësisht komenteve, Berisha thotë se Xoxa nuk ka sqaruar se kush është gruaja tjetër. Sipas kreut të PD-së, ishte kjo foto ajo që nxiti kontrollet në shtëpinë e saj dhe që dëshmon konfliktin mes familjes Rama dhe çiftit Veliaj-Xoxa

“Këtu është gracka. Shikojeni me vëmëndje këtë foto! Ju të gjithë mendoni se kjo është Linda Rama. Jo nuk është Linda Rama. Kjo është Lui Kasal dhe znj. Veliaj që e poston këtë kastile, Velica, për t’i çuar nervat asaj ka marrë me dhjetëra komente, ku i thonë “Paske dalë me zonjën e parë..”. Nuk e përgënjeshtron në asnjë rresht. (u kthehet gazetarëve) Këto duhet t’i ndiqnit ju, jo unë. Por unë betejën e vazhdoj. Deri këtu zbret lufta. Çfarë ndodhi? Znj. Rama i tha “Rri me Luis Casal ti tani…”. Unë nuk them se kjo foto kishte rol kryesor, por edhe pa rol nuk është. Se unë 100 herë do ta vlerësoja këtë si foto e zonjës së parë dhe të dytë në pamje të parë”, u shpreh Berisha.