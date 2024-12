Calhanoglu e pranon: Në verë më kërkoi Bayern Munich, por ia bëra të qartë agjentit tim

I intervistuar nga “Corriere dello Sport”, Hakan Calhanoglu ka folur për ndikimin që ka pasur Interi në jetën e tij, që kur vendosi të transferohej nga Milani në anën tjetër të qytetit, pa asnjë pagesë, duke i ‘tradhtuar’ kuqezinjtë: "Mund të them se ka qenë, para së gjithash, një ndryshim i rëndë në jetën time.

E them këtë, sepse nuk është e lehtë të kalosh nga Milani tek Interi. Sidoqoftë, Interi më ka pëlqyer gjithmonë, edhe më parë. Që nga dita e parë me fanellën zikaltër ka nisur një rrugëtim i jashtëzakonshëm, që ka shënjuar karrierën time dhe më ka bërë të jem lojtari që jam sot".

A do të të pëlqente ta përfundoje karrierën tek Interi?

Shpresoj, kjo është edhe dëshira ime. Po ashtu, tani nuk jam më aq i ri. Në futboll nuk mund ta dish kurrë se çfarë do të ndodhë, por sigurisht dua të qëndroj tek Interi sa më gjatë të mundem.

Verën e kaluar, Bayern Munich trokiti në dyert tuaja. A e mendove largimin nga zikaltrit?

Isha në Kampionatin Europiani dhe deri sa përfundoi, agjenti im nuk më tha asgjë. Më pas më telefonoi dhe më tha për disa mundësi. E ndalova menjëherë dhe i thashë pa hezitim: Flit me Interin, jo me mua. Do të bëj vetëm atë që duan ata. Nuk mund të bëj asgjë tjetër, veçse ta falënderoj këtë klub dhe njerëzit që bëjnë pjesë në të. Ata më kanë ndihmuar dhe mbështetur gjithmonë. Sidomos Ausilio. Ka qenë shumë i rëndësishëm për mua, si në aspektin sportiv, ashtu edhe personal. Më ka dhënë besim dhe më ka bërë të kuptoj se mund të isha një lojtar i rëndësishëm për Interin. Dhe ashtu ka ndodhur. Kjo është arsyeja pse gjithmonë do të jetë Interi, që do të vendosë për mua.