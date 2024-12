Gruaja e Inzaghit bën denoncimin e fortë: Dikush hiqet sikur është Simone në Instagram dhe ngacmon vajzat…

Një denoncim i ri ka ardhur nga Gaia Lucariello, gruaja e Simone Inzaghit. Trajneri i Interit po ndjek dhe ëndërron titullin e dytë të Serie A radhazi, si dhe një mundësi tjetër në Ligën e Kampionëve, pas humbjes në finalen e 10 qershorit 2023 në Stamboll, ndaj Manchester City.

Partnerja e trajnerit të Interit ka publikuar një foto në profilin e saj në Instagram me burrin, fëmijët Lorenzo dhe Andrea, dhe djalin e tij më të madh, Tommaso, të cilin e ka pasur me Alessia Marcuzzi. Një foto që më pas u rilancua nga një llogari me emrin Inzaghi.

“Kjo është një ‘fan page’, nuk është Simone, por shkruan sikur të ishte ai (trajneri i Interit në fakt nuk është aktiv në rrjetet sociale), – denoncon gruaja e kryepankinës zikaltër. – Më thanë që ky idiot iu shkruan edhe shumë vajzave. Ju lutem, raportojeni”. Tani, faqja në fjalë, e cila kishte 56 mijë ndjekës, nuk është më aktive. Kësisoji, denoncimi i Lucariello ka goditur në shenjë.

Në fund të nëntorit, Gaia kishte lëshuar një tjetër alarm, gjithashtu në rrjetet sociale, në Instagram, lidhur me një ngjarje të kronikës: “Një burrë 1.80 metra i gjatë, i shëndoshë, me syze, me flokë të errëta. Dje kishte veshur një xhaketë blu, ishte para kinema ‘Anteo’ nga ora 15:00, duke kërkuar ndonjë pre të vogël. Po përpiqej të joshte fëmijët edhe nga larg, kujdes maksimal”.

Në të njëjtin postim në Instagram kishte pasur një njoftim nga një përdorues anonim: “Dje, në ‘City Life’, jashtë kinemasë, një burrë rreth 45 vjeç e afroi vajzën time, duke i prekur kokën dhe ftuar të shkonte me të. Kishte treguar një sjellje të neveritshme, duke thënë: Mua më pëlqejnë fëmijët".

Pavarësisht se ishte tronditur, ajo ishte shumë e mençur (emri është errësuar nga Lucariello) dhe jashtëzakonisht e guximshme, duke lajmëruar menjëherë të gjithë. Ky individ i neveritshëm u arrestua menjëherë nga karabinierët.