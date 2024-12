Dashuri dhe punë, si renditen shenjat këtë javë nga astrologu Paolo Fox

Horoskopi: renditja e javës së Krishtlindjeve nga data 23 deri në 29 dhjetor 2024

Mirë se vini në udhëtimin magjik të horoskopit javor, ku yjet pëshpëritin sekrete dhe këshilla për të përballuar sa më mirë javën nga 23 deri në 29 dhjetor 2024.

12 – Luani

I dashur Luan, java premton të jetë intensive dhe mund të duket se yjet me ndikim negativ janë zbehur përkohësisht. Ekspozimi i Marsit ju sfidon të qëndroni të qetë përballë punës dhe tensioneve familjare. Mos kini frikë, çdo pengesë është një mundësi për të ecur përpara. Lejojini vetes momente relaksi dhe mos neglizhoni dialogun me ata që keni pranë.

Këshilla nga yjet: praktikoni mirënjohjen për të gjetur qetësinë.

11 – Virgjëresha

E dashur Virgjëreshë, kjo javë mund t’ju sjellë të përballeni me disa pasiguri. Mërkuri retrogradë mund të ngadalësojë planet tuaja, por mos lejoni që dyshimi t’ju paralizojë. Përfitoni nga aftësia juaj e lindur për të planifikuar dhe organizuar kohën tuaj me mençuri.

Këshillë: Pranoni të papriturat si pjesë të udhëtimit.

10 – Shigjetari

Shigjetari, shpirti juaj aventurier mund të ndihet i bllokuar. Venusi në opozitë ju fton të reflektoni për marrëdhëniet tuaja, ndërsa Hëna e re ju kërkon të sqaroni dëshirat tuaja. Merrni kohë për veten tuaj dhe mos kini frikë të bëni një hap prapa për të parë më mirë rrugën.

Këshillë: Jo gjithçka duhet të kapllohet nga tendenca që të zgjidhet menjëherë.

9 – Demi

Demi, jeni përpara një jave tranzicioni. Saturni mund t’ju bëjë të rivlerësoni disa vendime të fundit. Mos u dekurajoni nëse diçka nuk shkon sipas planeve tuaja; në vend të kësaj, përqendrohuni në forcimin e lidhjeve tuaja emocionale.

Këshillë: Durimi është aleati juaj më i mirë.

8 – Gaforrja

Gaforrja, yjet ju shtyjnë të dilni nga zona juaj e rehatisë. Kjo mund t’ju shkaktojë pak siklet, por është koha për të përqafuar ndryshimin. Energjia e Jupiterit ju mbështet në gjetjen e zgjidhjeve krijuese për problemet.

Këshilla e yjeve: Jini të sigurt në aftësitë tuaja.

7 – Ujori

Ujori, mendja juaj novatore është në trazira, por bëni kujdes që të mos lini pas dore emocionet e atyre që keni pranë. Marsi ju jep energji, por gjithashtu kërkon ekuilibër. Përkushtojuni projekteve për të cilat jeni të pasionuar, por mos harroni të dëgjoni zemrën tuaj.

Këshillë: Kultivoni ndjeshmëri.

6 – Akrepi

Akrepi, këtë javë ju fton të bëni një bilanc të situatës. Energjitë kozmike ju shtyjnë të lini pas inatet e vjetra. Përfitoni nga mbështetja e Plutonit për të rigjeneruar dhe planifikuar një fillim të ri.

Këshilla e yjeve: Mos kini frikë të lëshoni pe.

5 – Peshqit

Peshqit, ndjeshmëria juaj është një dhuratë e çmuar dhe këtë javë do të jetë forca juaj. Neptuni ju frymëzon me vizione dhe ëndrra kuptimplota – mbani shënim dhe shkoni me rrjedhën. Marrëdhëniet do jenë në qendër të vëmendjes suaj, duke ju sjellë momente ëmbëlsie dhe mirëkuptimi.

Këshilla e yjeve: Ndiqni dhe dëgjoni intuitën tuaj.

4 – Binjakët

Binjakët, zgjuarsia dhe kurioziteti juaj do të shpërblehen. Mërkuri ju jep qartësi mendore dhe aftësi komunikimi, të dobishme si në sferën e punës ashtu edhe në atë personale. Megjithatë, përpiquni të mos e humbni energjinë tuaj.

Këshillë: Përqendrohuni në atë që ka vërtet rëndësi.

3 – Dashi

Dashi, kjo javë është koha për të vepruar! Marsi në shenjën tuaj ju jep një ngarkesë energjie dhe vendosmërie. Do të ketë sfida, por shpirti juaj luftëtar do të dijë t’i përballojë ato.

Këshilla e yjeve: Mos harroni të pushoni.

2 – Peshorja

Peshorja, eleganca dhe diplomacia juaj do të jenë çelësat e suksesit. Afërdita në një pozicion të favorshëm ju jep harmoni në marrëdhënie dhe kënaqësi në punë. Përfitoni nga kjo javë për të konsoliduar projektet tuaja.

Këshilla nga yjet: ndiqni zemrën tuaj me besim.

1 – Bricjapi

Bricjap, ju jeni mbreti i javës! Me Diellin që ndriçon shenjën tuaj, është koha të korrni shpërblimet e mundit tuaj. Yjet ju buzëqeshin duke sjellë sukses dhe stabilitet në sferën profesionale dhe personale.

Këshillë: Ndani gëzimin tuaj me ata që doni.