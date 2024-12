‘Thiago Motta ka vetëm nevojë për kohë te Juventusi, Vlahovic është në nivelin e duhur’

Gjatë një interviste për “Tuttosport”, Ariedo Braida, drejtori i mirënjohur sportiv i disa skuadrave në Serie A, foli për Juventusin dhe në veçanti për Thiago Motta: "Ka vetëm nevojë për kohë, pikërisht për këtë arsye: vjen nga sezone të mira, por edhe për të kjo është hera e parë në një skenë të madhe, të paktën si trajner.

Nëse bëhet një zgjedhje e qartë, siç bëri Juventusi këtë verë, atëherë duhet të besohet deri në fund. Nëse si drejtor do të kisha besuar tek ai këtë verë? Sigurisht. Është një zgjedhje koherente me konceptet që kërkohen në futbollin e sotëm, me dëshirën për të fituar duke luajtur mirë".

Situata e Vlahovic: "Numri i golave që ka shënuar tregon se mund të luajë në këtë nivel, se është në nivelin e duhur. Pastaj, në një klub të tillë nuk mjafton kurrë: nëse shënon 20 gola, duhej të kishe shënuar 25.

Pagat e larta? Sot, në treg ka pak sulmues të nivelit të lartë, në botë dhe sidomos në Itali, mjafton të shohësh kombëtaren e Spallettit. Çmimet dhe pagat ecin paralelisht me këtë".