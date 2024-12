Polici i Krimeve hyn në Big Brother

Marius Dervishi apo i njohur me nofkën Zebervoki është bërë pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Zebervoki fillimisht është bërë i njohur për publikun në rrjetet sociale dhe më pas është marrë me disa filma me metrazh të gjatë.

Ndërkohë që në klipin e futjes në Big Brother Vip 4, Zebervoki zbuloi se ishte dhe punonjës policie. Burime bëjnë me dije se Zebervoki inspektor krimesh në polici te Komisariati numër 2 në Tiranë.

"Vi nga Tirana. Prej 7 vitesh njihem në rrjetet sociale dhe kinematografi. Aktualisht jam dhe punonjës policie, inspektor krimesh," tha Zebervoki.

Zebervoki është një producent, regjisor dhe aktor shqiptar i njohur për filmat e tij aksion, dramë dhe komedi. Ai për publikun shqiptar u bë i njohur nëpërmjet videove komike në rrjetet sociale Instagram & Youtube e duke sjellë më pas për publikun filma në sallat e kinemasë.