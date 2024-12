Atentati në Athinë, policia greke identifikon ‘boksierin’, personin e tretë në vendngjarje. Pista e hetimit

Edi Lulo

ATHINË- Policia greke dy ditë pas vrasjes mafioze të regjistruar në Athinë ka rihapur edhe njëherë hetimet për vrasjen e një tjetër shqiptari të regjistruar më 9 maji 2024. Hetimet janë rihapur në lidhje me vrasjen e 32-vjecarit shqiptar, Roan Brahimi alias Sidorel Prendi në Virona të Athinë. Viktima gjithashtu njihej shkurt si “Sidi”.

Ai kishte mbërritur nga Dubai në Athinë dhe u qëllua me armë brenda automjetit të tij. Ndërkohë mësohet se ka dyshime që atentati i së dielës në Thrakomakedones të Athinës, ku mbeti viktimë Irakli Davella mund të ketë lidhje me këtë sagë hakmarrje të nisur nga Shqipëria. Objektiv i atentatit dyshohet se ka qenë 46-vjecari Edi Lulo alias Etmond Hysa, i cili jeton në Dubai dhe në 9 dhjetor kishte shkruar në Greqi.

Më tej bëhet me dije se policia greke ka identifikuar edhe personin e tretë me të cilin ishin Irakli Davella dhe Edi Lulo. Mësohet se me viktimën dhe të plagosurin ishte një një shqiptar që njihet në Greqi me pseudonimin “Pigmakos” që në shqip përkthehet “Boksieri”. Ai rezulton me precedentë penalë për gjobvënie dhe vjedhje, ndërkohë që dyshohet se ka mbetur i plagosur lehtë në ngjarje. Policia greke është vënë në kërkim të tij, për të marrë dëshminë pasi rezulton se është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes.

Ende nuk është zbardhur shkak i kësaj ngjarje ndërsa dyshohet se shënjestër e atentatit ka qenë Edi Lulo. Nuk përjashtohet mundësia që objektiv të kenë qenë të dy shqiptarët, si viktima edhe i plagosuri, pasi ata ishin disi në distancë kur është hapur zjarr ndaj tyre. Më tej bëhet me dije se autorët duket se kanë qëlluar ndaj të dyve duke rritur dyshimet se shënjëstër kanë qenë të dy. Më tej bëhet me dije se policia ende nuk ka rënë në gjurmët e automjetit tip “Polo” nga ku u hap zjarr, i cili ishte vjedhur disa orë më parë në Patisia të Athinës.

Ngjarja e rëndë ndodhi më 15 dhjetor rreth orës 13:15 jashtë ambienteve të lokali në kryqëzimin e rrugëve Aristotelous dhe Komotinit. Vrasja dyshohet se ka ndodhur për larje hesapesh. Me tej bëhet me dije se i plagosuri Edi Lulo kishte mbërritur në Greqi nga Dubai pak ditë më parë. Sipas Protothema, viktima 45-vjeç, nuk ishte një emër i panjohur, pasi kishte lidhje me persona të mafias greke që ishin vënë në shënjestër të autoriteteve.

Davella kishte marrë edhe shtetësinë greke në vitin 2009 dhe ishte pronar i një lokali në Peristeri. Gjithashtu rezulton të ketë qenë miku i 3 personazheve të tjerë të ekzekutuar në Greqi vitet e fundit, konkretisht mafiozëve grekë Manolis Karagiannis, Vasili Griva dhe Giorgo Litsa.