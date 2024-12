Kryeministri Edi Rama nist drejt Brukselit për negociatat

Kryeministri Edi Rama do të kryesojë delegacionin shqiptar në konferencën e tretë ndërqeveritare me Bashkimin Europian që mbahet në Bruksel të martën me 17 Dhjetor. Bëhet fjalë për grupkapitullin e 6-të që përfshin politikën e jashtme, të sigurisë dhe atë të mbrojtjes.

Sipas burimeve diplomatike në kryeqytetin belg grupkapitulli për politikën e jashtme do të finalizohet në një kohë të shkurtër pasi vendi ynë ka treguar vullnet maksimal për të njëhësuar vendimmarrjen me Brukselin në vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë pas agresionit në Ukrainë si dhe qëndrimin për konfliktin në rripin e Gazës.

Kjo konferencë e tretë ndërqeveritare do të jetë e dyta gjatë presidencës hungareze, pas asaj të mbajtur në Luksenburg më 15 Tetor, ku Shqipëria hapi pesë kapitujt e anëtarësimit pjesë e çështjeve themelore si Gjyqësori të Drejtat Themelore, Drejtësia, Prokurimet, Statistikat, Sigurinë dhe Kontrollin Financiar.

Në këtë ritëm të shpejtë në negociata vlerësohet roli i institucioneve të pavarura të drejtësisë si SPAK-u në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Kryeministri Rama synon që procesi i negociatave të përfundojë në 2027, në mënyrë që Shqipëria të jetë anëtare me të drejta të plota në Bashkimin Europian.

Të mërkurën Rama do të ulet së bashku me liderët e tjerë të rajonit në tryezen e samitit me 27 homologët e BE-së eventi i parë i kryesuar nga presidenti i ri i KE Antonio Costa e po ashtu komisionerja e re për zgjerimin Marta Kos.

Klan News