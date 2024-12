Dinamo rreh Tiranën, Partizani dhe Elbasani barazim

Dinamo mundi 2-1 Tiranën, në ndeshjen e luajtur në “Elbasan Arena”. Në pjesën e parë, dinamovitët kaluan në epërsi të dyfishtë pas golave të Qefalisë dhe Nanit. Në të 86-tën, gol shprese nga Ndreca, por në fund shërbeu vetëm për statistikë.

Ekipi i Dajës kryeson me 31 pikë, ndërsa bardheblutë e Maganit janë në vendin e shtatë.

Barazim 2-2 i Partizanit ndaj Elbasanit. Të kuqtë “tundën rrjetën” me Mba në minutën e 14-të, por skuadra nga Elbasani përmbysi llogaritë që në pjesën e parë me Blaise dhe Musta. Në të 61-tën, Janjeva dërgoi shifrat në 2-2, me rezultatin që mbeti i njëjtë deri në fund.